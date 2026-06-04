Công an TPHCM bắt khẩn cấp một tài xế công nghệ

Ngày 4-6, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thanh Luân (SN 1979) về tội "Cướp giật tài sản"

Trước đó, chiều 2-6, Công an xã Đông Thạnh tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Nho (SN 1967) về việc khi đang bán vé số trước nhà số 4/5B đường Bùi Công Trừng, ấp 126, xã Đông Thạnh thì bị giật 130 tờ vé số.

Đối tượng cướp giật vé số bị Công an TPHCM bắt ngay sau khi gây án

Cụ thể, khi Luân hỏi mua thì bà Nho đưa cọc vé số để Luân lựa. Lợi dụng lúc bà mất cảnh giác, Luân đã nhanh chóng tăng ga bỏ chạy, chiếm đoạt 130 tờ vé số với tổng trị giá khoảng 1,3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh đã khẩn trương phối hợp với Phòng PC02 triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng.

Đến khoảng 11 giờ ngày 3-6, lực lượng chức năng phát hiện và đưa Luân về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật số vé số của bà Nho.

Lực lượng Công an thu giữ được 98 tờ vé số cùng xe gắn máy là phương tiện gây án. Qua xác minh ban đầu, Luân được xác định có nhân thân xấu với 4 tiền án và 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản vào các năm 2000, 2005, 2016, 2017 và 2023; chấp hành xong án phạt tù vào năm 2024 và hiện làm nghề chạy xe ôm công nghệ.