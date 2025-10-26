Chân dung nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lấy lời khai Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm đâm 2 người thương vong tại cầu Dục Thanh vào tối 25-10.

Sau khi gây án, Sơn đã đến công an phường đầu thú và giao nộp hung khí.

Theo lời khai ban đầu, khi Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú (phường Phan Thiết) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh thiếu niên vì Sơn cho rằng bị em M.T. (sinh năm 2009) nhìn đểu.

Sơn cùng hung khí gây án. Ảnh: DT

Sau đó, em T. cùng anh trai và 2 người bạn rời đi trên 2 chiếc xe.

Sơn dùng xe máy đuổi theo đến cầu Dục Thanh thì rút dao đâm gây thương tích cho T. và C.

2 nạn nhân trong tình trạng bê bết máu được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng em T. đã không qua khỏi.

Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Được biết, gia đình nạn nhân từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

