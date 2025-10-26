HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung nghi phạm gây ra vụ án mạng trên cầu Dục Thanh

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Cho rằng mình bị nhìn đểu trên đường, Sơn lấy xe máy truy đuổi nhóm thanh thiếu niên rồi đâm khiến 2 người thương vong

Ngày 26-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công  an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục lấy lời khai Bùi Quang Sơn (SN 2006, trú phường Phan Thiết) là nghi phạm đâm 2 người thương vong tại cầu Dục Thanh vào tối 25-10.

Sau khi gây án, Sơn đã đến công an phường đầu thú và giao nộp hung khí. 

Theo lời khai ban đầu, khi Sơn đi mua đồ ăn ở đường Trần Phú (phường Phan Thiết) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 thanh thiếu niên vì Sơn cho rằng bị em M.T. (sinh năm 2009) nhìn đểu.

Lý do 2 anh em bán bán chiên dạo bị đâm gục trên cầu Dục Thanh - Ảnh 1.

Sơn cùng hung khí gây án. Ảnh: DT

Sau đó, em T. cùng anh trai  và 2 người bạn rời đi trên 2 chiếc xe. 

Sơn dùng xe máy đuổi theo đến cầu Dục Thanh thì rút dao đâm gây thương tích cho T. và C.

2 nạn nhân trong tình trạng bê bết máu được đưa đến bệnh viện gần đó để cấp cứu nhưng em T. đã không qua khỏi. 

Thi thể nạn nhân được đưa về trung tâm pháp y để khám nghiệm, sau đó bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. 

Được biết, gia đình nạn nhân từ tỉnh Vĩnh Long lên phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng thuê trọ, mưu sinh bằng nghề làm bánh chiên bán dạo.

Tin liên quan

Tin giả án mạng ở Bà Nà: Công an Đà Nẵng chính thức lên tiếng bác bỏ

Tin giả án mạng ở Bà Nà: Công an Đà Nẵng chính thức lên tiếng bác bỏ

(NLĐO) - Từ một bài đăng bịa đặt trên Facebook về “án mạng ở bãi xe Bà Nà Hills”, Công an Đà Nẵng nhanh chóng xác minh, khẳng định không hề có vụ việc.

Án mạng xảy ra vì tranh cãi việc tính tiền hát karaoke

(NLĐO) - Trong lúc tính tiền hát karaoke ở tỉnh Tây Ninh, giữa 2 nhóm khách đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc một người bị đâm chết

Gây án mạng vì bị coi thường trong quán nhậu ở An Giang

(NLĐO) - Ngoài mức án 20 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc bị cáo quê An Giang phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 350 triệu đồng

án mạng Lâm Đồng Phan Thiết Dục Thanh
