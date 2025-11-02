HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chặn kịp bệnh hiểm cho người phụ nữ 65 tuổi

Sỹ Hưng

(NLĐO)-Người phụ nữ bị đau bụng, khó tiêu kéo dài vừa được bác sĩ phát hiện và chặn kịp căn bệnh ung thư đường tiêu hóa mới dần tiến triển.

Ngày 2-11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho hay vừa điều trị thành công cho bệnh N.T.Đ. (65 tuổi, ở tại Đồng Nai) bị ung thư dạ dày chưa bộc phát.

Bà Đ. bị đầy bụng, khó tiêu kéo dài, đã điều trị nhiều nơi nhưng các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng tăng dần. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, qua nội soi lấy mẫu mô xét nghiệm sinh thiết, kết quả cho thấy bị nghịch sản độ cao. 

Đau bụng kéo dài, đến bệnh viện khám bác sĩ phát hiện bị tiền ung thư - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân

Theo các bác sĩ, nghịch sản độ cao là một dạng tổn thương tiền ung thư nghiêm trọng. Các tế bào đã có những biến đổi bất thường rõ rệt và có nguy cơ rất cao sẽ tiến triển thành ung thư xâm lấn nếu không được loại bỏ kịp thời. May mắn của bà Đ. là các tổn thương được phát hiện khi vẫn còn ở giai đoạn sớm. 

Đây là những tổn thương được phát hiện ở giai đoạn mà các tế bào bất thường vẫn còn khu trú hoàn toàn ở lớp bề mặt (niêm mạc), chưa xâm lấn qua màng đáy để đi vào các lớp sâu hơn chứa mạch máu và bạch huyết. Việc phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp nâng cao đáng kể khả năng điều trị khỏi hoàn toàn.

Sau khi hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ đã quyết định thực hiện kỹ thuật cắt tách dưới niêm mạc (ESD), một phương pháp điều trị an toàn cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là người cao tuổi. Sau khi thực hiện, toàn bộ vùng niêm mạc chứa tế bào bất thường đã được bóc tách và lấy ra trọn vẹn, bảo toàn nguyên vẹn dạ dày và chức năng tiêu hóa. 

Người bệnh hồi phục nhanh chóng, có thể ăn uống nhẹ nhàng vào ngày hôm sau và xuất viện sau 2 ngày theo dõi.

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ và khu vực lân cận

Cơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ sẵn sàng phục vụ người dân Cần Giờ và khu vực lân cận

(NLĐO) - Ngoài chuyên khoa sản, phụ khoa, sơ sở 2 Bệnh viện Từ Dũ còn có nhiều chuyên khoa khác do các bệnh viện ở TP HCM đảm trách

Bệnh viện Thống Nhất sẽ phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện

(NLĐO) - Trong thời gian tới, Bệnh viện Thống Nhất định hướng phát triển thành bệnh viện lão khoa toàn diện, chuyên sâu

Việt Nam và Pháp mở rộng hợp tác y tế trong giai đoạn mới

(NLĐO) - Hợp tác y tế Việt - Pháp tiếp tục được thúc đẩy sâu rộng, với trọng tâm là đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển y tế số.

ung thư bệnh viện sức khỏe mắc bệnh hiểm nghèo
