Thể thao

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước tuyển nữ Malaysia

Quốc An

(NLĐO) - HLV Mai Đức Chung cùng đại diện các đội tuyển bảng B đã tham dự họp báo trước vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 33 vào chiều 4-12.

Tại SEA Games 33, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở trận mở màn bảng B môn bóng đá nữ vào ngày mai, 5-12. Dù đối thủ kém 55 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra thận trọng.

“Tôi không xem Malaysia là đội yếu, họ tiến bộ rất nhanh. Việt Nam phải tập trung từng trận, mục tiêu cuối cùng vẫn là vào chung kết”, nhà cầm quân kỳ cựu chia sẻ trong buổi họp báo chiều 4-12.

Tuyển Việt Nam với tư cách đương kim vô địch SEA Games đã rơi vào bảng đấu được đánh giá khó với Myanmar, Philippines và Malaysia ở mùa giải năm nay. Theo nhận định của HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ Đông Nam Á đang đầu tư mạnh, khiến khoảng cách trình độ giữa các đội thu hẹp đáng kể.

HLV Mai Đức Chung thận trọng trước trận ra quân của tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung trong phòng họp báo với các đại diện bảng B

Chiến lược gia 74 tuổi cũng cho biết đội đang trẻ hóa lực lượng khi một số trụ cột gặp chấn thương: “Một số cầu thủ lớn tuổi chấn thương nên chúng tôi trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ. Các bạn đang tiến bộ và chúng tôi hỗ trợ để họ trưởng thành hơn”.

Ở giải đấu năm nay, lực lượng tuyển nữ Việt Nam thiếu vắng Chương Thị Kiều, Dương Thị Vân… nhưng ông Chung cho biết vẫn duy trì tinh thần đoàn kết và lối chơi đồng đều. "Chúng tôi không có ngôi sao mà là một tập thể đồng lòng. Huỳnh Như vẫn là đội trưởng mẫu mực, nhưng toàn đội phải hướng đến mục tiêu hiện tại” - ông Chung bày tỏ.

Tuyển nữ Việt Nam đã tập trung từ cuối tháng 10, sang Nhật Bản tập huấn và thi đấu giao hữu với nhiều đối thủ mạnh nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33.

bóng đá nữ Mai Đức Chung nữ Việt Nam SEA Games
