Lao động

"Đội sổ" chậm đóng BHXH, công ty vẫn khẳng định đóng đầy đủ cho người lao động

Q.Nhật

(NLĐO) - "Đội sổ" trong danh sách chậm đóng chế độ cho người lao động với số tiền hơn 7,24 tỉ đồng nhưng báo cáo đại hội cổ đông công ty khẳng định đóng đầy đủ.

Ngày 26-9, BHXH TP Huế cho biết vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN) từ 3 tháng trở lên ở địa phương này. 

Theo đó, có tổng cộng 176 đơn vị, doanh nghiệp bị nêu tên khi chậm đóng. Trong đó, Công ty TNHH hai thành viên may mặc xuất khẩu Hạnh Quyên là đơn vị có số tháng chậm đóng ít nhất với 7,01 tháng; số lao động chậm đóng là 5 người, số tiền hơn 50 triệu đồng.

"Đội sổ" chậm đóng BHXH, công ty vẫn báo cáo đóng đầy đủ cho người lao động - Ảnh 1.

Trong báo cáo tài chính, Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế khẳng định đóng đầy đủ các chế độ cho người lao động.

"Đội sổ" trong danh sách bị BHXH TP Huế "bêu" tên là Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế khi chậm đóng 46,5 tháng của 77 lao động với số tiền trên 7,24 tỉ đồng. 

Xếp ở vị trí kế tiếp là Công ty CP Cơ khí và xây dựng công trình 878. Công ty này chậm đóng các chế độ cho 44 lao động trong 43,73 tháng, số tiền hơn 4,9 tỉ đồng. Trong danh sách công bố, có 5 đơn vị chậm đóng số tiền từ 1,1 -1,7 tỉ đồng, 2 đơn vị chậm đóng với số tiền trên 2 tỉ đồng.

Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế có trụ sở ở phường Vỹ Dạ, TP Huế với 146 lao động, trong đó hợp đồng tham gia đóng BHXH là 88 người, còn lại là hợp đồng thời vụ. Về trình độ, có 27 người tốt nghiệp đại học; 13 người cao đẳng, trung cấp; 51 người là công nhân kỹ thuật.

Mặc dù bị nêu tên "đội sổ" nợ đóng chế độ cho người lao động nhưng theo báo cáo của HĐQT về kết quả quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên năm 2024 và phương hướng năm 2025 tại đại hội cổ đông vừa mới tổ chức thì "công ty luôn duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, bảo đảm đầy đủ các chế độ đối với người lao động như BHXH, BHYT, bảo hộ lao động…".

Báo cáo tài chính cũng cho biết doanh thu sản xuất kinh doanh của công ty này trong năm 2024 là 148,9 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 1,7 tỉ đồng, thu nhập bình quân là 7,2 triệu đồng/người/tháng, cổ tức là 3,5%.

Trong khi đó, dàn lãnh đạo Công ty CP cơ khí và xây dựng công trình 878 rơi vào vòng lao lý về tội tham ô tài sản và trốn thuế. 

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 4-2025, TAND TP Huế đã tuyên phạt Lê Hữu Tiến, nguyên giám đốc, mức án 20 năm tù. Các bị cáo khác là Trần Việt Hùng, phó giám đốc; Trương Văn Huy, trưởng phòng vật tư; Lê Văn Tuấn, kế toán trưởng, bị mức án từ 8-15 năm tù.

