HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chấp nhận trái ngành, miễn làm được việc

Bài và ảnh: TRUNG NAM

Tại TP HCM và các tỉnh, thành lân cận, không khó để bắt gặp thông báo tuyển dụng có nội dung "chấp nhận trái ngành, miễn làm được việc"

Xu hướng trên trải rộng từ sản xuất, dịch vụ đến công nghệ. Nhiều khảo sát mới đây cho thấy hơn 60% doanh nghiệp (DN) ưu tiên kỹ năng và kinh nghiệm thực tế khi tuyển dụng.

Cần người "thực chiến"

Thị trường lao động đang chứng kiến một sự dịch chuyển rõ rệt: bằng cấp không còn là tiêu chí hàng đầu. Thay vào đó, DN ngày càng đặt nặng năng lực thực tế, khả năng làm việc, thích ứng và tạo ra giá trị ngay lập tức.

Ông Trần Ngọc Hùng, giám đốc nhân sự một công ty cơ khí tại KCN Tân Tạo (TP HCM), thẳng thắn nói công ty không thiếu người có bằng cấp, mà thiếu người làm được việc. Có ứng viên bằng cấp rất đẹp nhưng không đọc nổi bản vẽ kỹ thuật, buộc phải loại ngay từ vòng đầu.

Trong khi nhiều lao động đi lên từ thực tế, tích lũy tay nghề và kinh nghiệm lại được đánh giá cao. "Một người làm được việc ngay giúp DN tiết kiệm rất nhiều chi phí đào tạo lại. Họ lại là những nhân sự rất có trách nhiệm với công việc" - ông Hùng nói.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xu hướng này còn rõ nét hơn. Nhiều công ty phần mềm, startup tuyển lập trình viên thông qua bài test năng lực, dự án thực tế hoặc hồ sơ GitHub (nền tảng lưu trữ trực tuyến và mạng xã hội dành cho các lập trình viên) thay vì bằng cấp. Một ứng viên chưa tốt nghiệp đại học nhưng có sản phẩm cụ thể vẫn có thể được trả mức lương cạnh tranh.

Chấp nhận trái ngành, miễn làm được việc - Ảnh 1.

Doanh nghiệp có xu hướng “chọn mặt gửi việc” theo năng lực thực

Theo khảo sát của một số nền tảng tuyển dụng, hơn 60% nhà tuyển dụng cho biết họ ưu tiên kỹ năng và kinh nghiệm thực tế khi đánh giá ứng viên. Các tiêu chí như khả năng sử dụng công nghệ, tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm… đang trở thành "thước đo" mới.

Ở chiều ngược lại, không ít cử nhân, thậm chí thạc sĩ lại gặp khó trong tìm việc. Điểm yếu phổ biến là thiếu trải nghiệm thực tế, kỹ năng mềm hạn chế và khả năng thích ứng môi trường làm việc chưa cao.

Chị Nguyễn Thị Lan (27 tuổi, quê Tây Ninh), tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nhưng chuyển sang làm digital marketing, kể: "Khi đi phỏng vấn, nhà tuyển dụng không hỏi tôi học gì, mà hỏi tôi đã làm được gì. Những chiến dịch tôi từng chạy, kết quả ra sao mới là điều họ quan tâm".

Thực tế này cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa đào tạo và nhu cầu thị trường. Khi DN cần nhân sự "vào việc ngay", những kiến thức nặng lý thuyết dần mất lợi thế.

Phải tự nâng cấp

Sự thay đổi của thị trường lao động đang đặt người lao động (NLĐ) trước một yêu cầu mới: không thể chỉ dựa vào bằng cấp. Ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, nhận định: "Chúng ta đang chuyển từ thị trường lao động dựa trên bằng cấp sang thị trường dựa trên năng lực. Bằng cấp vẫn cần, nhưng không còn đủ. NLĐ phải chứng minh mình làm được gì".

Theo ông Linh, một trong những thay đổi quan trọng là cách tiếp cận việc học. Thay vì học để lấy bằng, NLĐ, nhất là sinh viên cần học để làm được việc. Việc tham gia thực tập, làm thêm hoặc các dự án thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường trở thành lợi thế lớn. Nhiều DN hiện nay đánh giá cao "hồ sơ năng lực" (portfolio) - nơi thể hiện sản phẩm, dự án cụ thể hơn là bảng điểm.

Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm cũng ngày càng quan trọng. Khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian, tư duy phản biện… giúp NLĐ thích nghi nhanh với môi trường làm việc và tạo dấu ấn với nhà tuyển dụng.

Bà Lưu Ngọc Minh, giám đốc một DN logistics tại TP HCM, cho biết: "Kỹ năng có thể đào tạo thêm nhưng thái độ làm việc và khả năng thích nghi là yếu tố quyết định. Chúng tôi ưu tiên những người chịu học hỏi và dám làm".

Trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh, yêu cầu về kỹ năng công nghệ cũng trở nên cấp thiết. Nhiều công việc truyền thống đang bị thay thế, buộc NLĐ phải chủ động cập nhật kỹ năng mới nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Nhưng không thể đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai NLĐ. Khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thị trường cho thấy hệ thống giáo dục và đào tạo cần thay đổi mạnh mẽ hơn.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM, cho rằng chương trình đào tạo cần tăng tính ứng dụng, giảm lý thuyết, đồng thời gắn chặt hơn với nhu cầu của DN. Việc hợp tác giữa nhà trường và DN trong đào tạo, thực tập cần được mở rộng, thay vì chỉ mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy các mô hình đào tạo linh hoạt như chứng chỉ ngắn hạn, đào tạo theo kỹ năng cụ thể, giúp NLĐ nhanh chóng thích ứng với biến động của thị trường lao động.

Các chuyên gia đều nhận định thị trường lao động đang bước vào một cuộc sàng lọc mạnh mẽ. Bằng cấp không biến mất nhưng sẽ không còn là "tấm vé ưu tiên". Trong cuộc đua mới này, chỉ những người chứng minh được năng lực thực tế mới có thể trụ lại và đi xa. 

5 kỹ năng cốt lõi

TS Nguyễn Thụy Vũ cho rằng trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, NLĐ cần đặc biệt chú trọng 5 kỹ năng cốt lõi. Trước hết là kỹ năng chuyên môn vững - nền tảng để hoàn thành công việc. Kế đến là khả năng thích ứng công nghệ nhằm không bị tụt hậu trong quá trình chuyển đổi số. Cùng với đó, tư duy giải quyết vấn đề giúp xử lý linh hoạt các tình huống thực tế phát sinh. Ngoài ra, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả phối hợp. Cuối cùng, tinh thần học hỏi liên tục được xem là yếu tố quyết định để mỗi cá nhân không ngừng nâng cấp bản thân và thích ứng với những biến động của thị trường.

Tin liên quan

Đừng ngại làm việc trái ngành

Đừng ngại làm việc trái ngành

Trong bối cảnh thị trường lao động đang trải qua nhiều biến động như hiện nay, nhiều cử nhân phải đối mặt với khó khăn trong tìm kiếm việc làm theo đúng chuyên ngành, sở thích. Tuy nhiên, để dấn thân vào lĩnh vực khác cũng không quá khó như mọi người vẫn nghĩ.

Mạnh dạn ứng tuyển những vị trí trái ngành

(NLĐO) - Tham dự chương trình Toạ đàm "Kết nối đào tạo với tuyển dụng" sáng 9-11 do Báo Người Lao Động tổ chức có đại diện Sở Lao Động - Thương binh và Xã hội TP HCM; đại diện các trường ĐH, doanh nghiệp...

Tìm cơ hội việc làm trái ngành

Tinh thần học hỏi và chuẩn bị những vấn đề cần thiết là yếu tố quan trọng để người lao động làm trái ngành mở rộng cơ hội nghề nghiệp

trái ngành làm được việc thị trường lao động khả năng làm việc công nghệ thông tin thông báo tuyển dụng kỹ năng làm việc sử dụng công nghệ Môi trường làm việc kỹ năng mềm làm việc nhóm chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo chương trình đào tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo