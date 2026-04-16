"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đưa "Hẹn em ngày nhật thực" xuống vị trí thứ hai

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" có các suất chiếu sớm bắt đầu từ 18 giờ ngày 16-4. Nhưng theo thống kê của trang Box Office Vietnam, tính đến trưa ngày 16-4, phim đã thu về hơn 9,5 tỉ đồng. Đây là doanh thu từ số lượng vé đặt trước của khán giả, cho thấy sự háo hức của họ với phim. Phim hiện được sắp xếp khoảng 1.964 suất chiếu và số vé bán được đã vượt 73.000 vé.

Thành tích của "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đã đẩy "Hẹn em ngày nhật thực" xuống vị trí thứ hai trong danh sách xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Phim "Hẹn em ngày nhật thực" đã thu về hơn 106 tỉ đồng. Vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng thuộc về phim Hàn Quốc "Dưới bóng điện hạ". Đây cũng là tác phẩm ấn tượng của điện ảnh Hàn Quốc bởi chất lượng từ kịch bản đến diễn xuất diễn viên.

Phim có một kịch bản chắc tay, dàn diễn viên diễn xuất tốt, nhất là sao "nhí" Nina Nutthacha Padovan

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" quy tụ dàn diễn viên gồm: Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thúy, Nina Nutthacha Padovan…

Nội dung phim xoay quanh Phí Phông - loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi gây ám ảnh bao đời. Chàng trai Còn (Kiều Minh Tuấn đóng) và em gái Dương (Minh Anh đóng) - hai pháp sư tập sự đã vội vã lên miền núi cứu mẹ đang gặp rắc rối sau khi bà cùng thầy Mo của làng gặp nạn lúc làm pháp sự trấn yểm Phí Phông.

Lua của Nina là con gái của nhân vật Mon do Diệp Bảo Ngọc đóng

Tuy bất đồng ngôn ngữ, Diệp Bảo Ngọc kết nối được với sao "nhí" vì cô cũng có con cùng độ tuổi Nina ở ngoài đời

Cùng lúc đó, bản làng bắt đầu xuất hiện những cái chết ghê rợn. Mọi nghi ngờ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc đóng) và Lua (Nina Nutthacha Padovan đóng). Cả hai mang đặc tính y hệt Phí Phông.

Phim có một kịch bản chắc tay, không xoáy sâu vào việc hù dọa, gây sợ hãi bằng hình ảnh, âm thanh như các phim kinh dị, tâm linh khác mà kể về mối quan hệ nhân quả, lằn ranh thiện - ác, tình thân. Ma quỷ đáng sợ nhưng đôi khi lòng người còn ghê sợ hơn cả ma quỷ.

Diễn xuất tốt của dàn diễn viên, đặc biệt là cô bé Nina lột tả đầy cảm xúc nhân vật thông qua biểu cảm gương mặt, ánh mắt là điểm cộng cho phim. Thêm vào đó, cảnh sắc thiên nhiên Tây Bắc hiện lên đầy ấn tượng qua những cú máy đặc biệt, tạo được sức hút với người xem.

Với chất lượng tốt, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" đang là ứng viên không thể xem thường trong đường đua phim mùa Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 năm nay.

Theo lịch trình ban đầu, phim dự kiến chính thức khởi chiếu từ 24-4. Các suất chiếu sớm kéo dài từ 16 đến 19-4.

Diệp Bảo Ngọc vai Mon - mẹ của Lua