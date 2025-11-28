Châu Âu tiếp tục áp đảo về năng lực thu hút nhân tài

Theo báo cáo do Trường Kinh doanh INSEAD phối hợp với Viện Portulans (Mỹ) công bố ngày 26-11, kết quả này có được nhờ hệ thống giáo dục vững chắc, quản trị minh bạch và chiến lược chủ động duy trì lực lượng lao động linh hoạt, sẵn sàng đổi mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) của Singapore.

GTCI là chỉ số đo lường cách các quốc gia phát triển, thu hút và giữ chân nhân tài trên mọi nhóm thu nhập. Với chủ đề "Sức chống chịu trong thời đại gián đoạn", báo cáo năm nay khảo sát cách các quốc gia và nền kinh tế xây dựng hệ thống nhân tài có khả năng vượt qua những gián đoạn.

Tổng cộng, 135 nền kinh tế được xếp hạng dựa trên 77 chỉ số thuộc nhiều nhóm trụ cột, trong đó có khả năng thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài.

Singapore đứng đầu bảng xếp hạng về về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) 2025. Ảnh: The Straits Times

Trang CNBC đưa tin các quốc gia châu Âu có thu nhập cao tiếp tục thống trị bảng xếp hạng khi chiếm 7 vị trí trong tốp 10. Xếp sau Singapore lần lượt là Thụy Sĩ, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển, Hà Lan, Na Uy, Luxembourg, Mỹ và Úc.

Ông Rafael Escalona Reynoso, Giám đốc điều hành Viện Portulans, nhận định báo cáo trên được công bố trong bối cảnh công nghệ đang có nhiều thay đổi nhanh chóng, cùng với đó là bất ổn địa chính trị và những chuyển đổi xã hội sâu sắc. Điều này khiến các thước đo nhân tài đáng tin cậy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trong khi đó, ông Paul Evans, giáo sư danh dự của INSEAD, cho rằng những nền kinh tế nuôi dưỡng lực lượng lao động linh hoạt, đa năng và hiểu biết về AI "thường có vị thế tốt hơn để biến gián đoạn thành cơ hội và duy trì năng lực cạnh tranh dài hạn".