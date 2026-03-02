HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Cháu bé 3 tuổi đuối nước tại hồ bơi khu nghỉ dưỡng

N.Dung

(NLĐO) - Bé 3 tuổi đuối nước tại hồ bơi khu nghỉ ở Sóc Sơn (Hà Nội), ngừng thở, ngừng tim, được bác sĩ lưu trú gần đó cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Chiều 2-3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra sáng 1-3. Cháu bé bị đuối nước được phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, bất động.

Trẻ 3 tuổi đuối nước trong khu nghỉ dưỡng - Ảnh 1.

Trẻ bị đuối nước được bác sĩ Đinh Quỳnh Hương hồi sức tim phổi cho bé 3 tuổi ngay tại khu vực hồ bơi. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, bác sĩ Đinh Quỳnh Hương (công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai), đồng thời là khách lưu trú tại khu nghỉ thời điểm đó lập tức tiếp cận, kiểm tra.

Xác định trẻ không thở, không đáp ứng, bác sĩ tiến hành các thao tác sơ cứu, hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B (ép tim, khai thông đường thở, thổi ngạt) phù hợp với trẻ nhỏ. Sau khoảng 1-2 phút, bé có dấu hiệu hồi phục.

Bác sĩ Hương cho biết trong tình huống khẩn cấp, các thao tác cấp cứu gần như là phản xạ. Đây cũng là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên.

Theo đại diện bệnh viện, những năm gần đây, đơn vị đẩy mạnh đào tạo hồi sức cấp cứu cho toàn bộ nhân viên y tế, không chỉ riêng khối cấp cứu. Từ tháng 5 đến 9-2025, hơn 4.400 cán bộ, nhân viên đã tham gia 30 lớp huấn luyện ngừng tuần hoàn, gồm lý thuyết và thực hành trên mô hình.

Sự việc xảy ra sáng 1-3 tại hồ bơi trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến và phần thi thực hành với các tiêu chí bắt buộc như vị trí đặt tay, độ sâu và tần suất ép tim, kỹ thuật bóp bóng… mới được cấp chứng nhận.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi giúp nhân viên y tế sẵn sàng xử trí tình huống khẩn cấp cả trong và ngoài bệnh viện, góp phần tăng cơ hội sống cho người gặp nạn trong những phút đầu tiên.

Tin liên quan

Cảnh báo trẻ liên tục đuối nước

Cảnh báo trẻ liên tục đuối nước

Ngày 15-12, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa liên tục tiếp nhận cấp cứu nhiều trẻ đuối nước thương tâm.

Tai nạn đuối nước ở trẻ gia tăng

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết gần đây tiếp nhận nhiều trẻ đuối nước thương tâm, trong đó nhiều ca nguy kịch do sơ cứu sai cách.

Đuối nước lấy đi mạng sống gần 2.000 trẻ mỗi năm

(NLĐO) – Gần 2.000 trẻ em Việt Nam tử vong vì đuối nước mỗi năm. Dù tỉ lệ đang giảm nhưng nguy cơ vẫn cao so với các nước trong khu vực.

Bệnh viện Bạch Mai đuối nước khu nghỉ dưỡng chết đuối cấp cứu kịp thời cấp cứu đuối nước nghỉ dưỡng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo