Cháu bé 3 tuổi đuối nước tại hồ bơi khu nghỉ dưỡng

Chiều 2-3, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết sự việc xảy ra sáng 1-3. Cháu bé bị đuối nước được phát hiện và đưa lên bờ trong tình trạng tím tái, bất động.

Trẻ bị đuối nước được bác sĩ Đinh Quỳnh Hương hồi sức tim phổi cho bé 3 tuổi ngay tại khu vực hồ bơi. Ảnh cắt từ clip

Phát hiện vụ việc, bác sĩ Đinh Quỳnh Hương (công tác tại Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai), đồng thời là khách lưu trú tại khu nghỉ thời điểm đó lập tức tiếp cận, kiểm tra.

Xác định trẻ không thở, không đáp ứng, bác sĩ tiến hành các thao tác sơ cứu, hồi sức tim phổi theo quy trình C-A-B (ép tim, khai thông đường thở, thổi ngạt) phù hợp với trẻ nhỏ. Sau khoảng 1-2 phút, bé có dấu hiệu hồi phục.

Bác sĩ Hương cho biết trong tình huống khẩn cấp, các thao tác cấp cứu gần như là phản xạ. Đây cũng là kết quả của quá trình được đào tạo bài bản và thực hành thường xuyên.

Theo đại diện bệnh viện, những năm gần đây, đơn vị đẩy mạnh đào tạo hồi sức cấp cứu cho toàn bộ nhân viên y tế, không chỉ riêng khối cấp cứu. Từ tháng 5 đến 9-2025, hơn 4.400 cán bộ, nhân viên đã tham gia 30 lớp huấn luyện ngừng tuần hoàn, gồm lý thuyết và thực hành trên mô hình.

Sự việc xảy ra sáng 1-3 tại hồ bơi trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng ở Hà Nội

Học viên phải vượt qua bài kiểm tra trực tuyến và phần thi thực hành với các tiêu chí bắt buộc như vị trí đặt tay, độ sâu và tần suất ép tim, kỹ thuật bóp bóng… mới được cấp chứng nhận.

Lãnh đạo bệnh viện cho rằng việc phổ cập kỹ năng hồi sức tim phổi giúp nhân viên y tế sẵn sàng xử trí tình huống khẩn cấp cả trong và ngoài bệnh viện, góp phần tăng cơ hội sống cho người gặp nạn trong những phút đầu tiên.