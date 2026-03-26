Cháu trai Lưu Hiểu Khánh bác tin là người đồn bà qua đời

Tịnh Nhiên khẳng định không hề tung tin đồn ác ý rằng Lưu Hiểu Khánh qua đời ở Hoành Điếm

Ngày 26-3, luật sư đại diện pháp lý cho Lưu Tiểu Hồng và con trai Tịnh Nhiên – em và cháu của Lưu Hiểu Khánh, cho biết Tịnh Nhiên từ lâu sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Anh chỉ sử dụng những phương tiện liên lạc cần thiết cho công việc trong cuộc sống hằng ngày.

Lưu Hiểu Khánh tố cháu trai Tịnh Nhiên đã đồn thổi ác ý mình qua đời

Anh chưa bao giờ đăng ký hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội liên quan đến những tin đồn bị cáo buộc, cũng như không ủy quyền cho bất kỳ ai khác vận hành tài khoản đó thay mặt mình.

Anh cũng không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào khác đăng tải thông tin sai sự thật về việc bà Lưu Hiểu Khánh qua đời. Luật sư cũng nói rằng những thông tin đăng ký tài khoản, địa chỉ IP đăng nhập và thiết bị đăng tin đồn đều không liên quan đến Tịnh Nhiên.

Ngày 25-3, Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi tuyên bố tin đồn bà qua đời tại một bể bơi ở Hoành Điếm là do cháu ruột tung ra. Bà tung ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại với bạn bè, trong đó cho rằng người tung tin đồn thất thiệt là Tịnh Nhiên.

Ngoài việc tuyên bố tài khoản mạng xã hội không phải của Tịnh Nhiên. Em gái và cháu trai của Lưu Hiểu Khánh còn bác bỏ những cáo buộc như từng cầu mong Lưu Hiểu Khánh trọn đời không con, ăn cắp toàn bộ trang sức của bà, vu cáo bà xây dựng trái phép…

Lưu Hiểu Khánh và em gái, cháu trai

Họ bày tỏ ủng hộ việc Lưu Hiểu Khánh hiến tặng tài sản cho đất nước, đóng góp xã hội, cho biết: "Chúng tôi chỉ mong bà ấy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc".

Tình cảm gia đình rạn nứt được đồn đoán do chữ tiền tài!

Trước đây, vào tháng 2-2025, Lưu Hiểu Khánh nói trên một chương trình truyền hình: "Gia đình tôi từng rất hạnh phúc nhưng rồi đột nhiên mọi thứ sụp đổ. Tôi cảm giác nội tạng của mình bị rút hết, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Tôi mất tất cả trong tích tắc". Bà tuyên bố sẽ quyên toàn bộ tài sản, không để lại cho người thân.

Lưu Hiểu Khánh từng tuyên bố sẽ quyên hết tài sản, không để lại cho người thân

Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng mạng về mối quan hệ gia đình của bà. Một số cư dân mạng cho rằng gia đình em gái của Lưu Tiểu Khánh đã cuỗm toàn bộ tài sản của bà bỏ trốn, dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa hai chị em.

Thực hư vụ việc không biết thế nào nhưng mâu thuẫn giữa Lưu Hiểu Khánh và gia đình em gái đã từng được truyền thông đăng tải. Lưu Hiểu Khánh cũng nói đã hỗ trợ tài chính cho gia đình em, lo cho cháu ăn học nhưng sau đó hai bên rạn nứt, mâu thuẫn.

Chồng cũ của Lưu Hiểu Khánh là Trần Quốc Quân từng đề cập trong tự truyện "Tôi và Lưu Hiểu Khánh: Câu chuyện không thể không kể" rằng gia đình Lưu Tiểu Hồng không muốn bà có con vì như thế cháu trai có thể thành người thừa kế tài sản.