HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cháu trai Lưu Hiểu Khánh bác tin là người đồn bà qua đời

Minh Khuê

(NLĐO) – Em gái và cháu trai của minh tinh Lưu Hiểu Khánh đưa ra tuyên bố thông qua luật sư khẳng định không phải người tung tin đồn bà qua đời.

Tịnh Nhiên khẳng định không hề tung tin đồn ác ý rằng Lưu Hiểu Khánh qua đời ở Hoành Điếm

Ngày 26-3, luật sư đại diện pháp lý cho Lưu Tiểu Hồng và con trai Tịnh Nhiên – em và cháu của Lưu Hiểu Khánh, cho biết Tịnh Nhiên từ lâu sinh sống, làm việc tại nước ngoài. Anh chỉ sử dụng những phương tiện liên lạc cần thiết cho công việc trong cuộc sống hằng ngày.

Cháu trai Lưu Hiểu Khánh bác tin là người đồn bà qua đời - Ảnh 1.

Lưu Hiểu Khánh tố cháu trai Tịnh Nhiên đã đồn thổi ác ý mình qua đời

Anh chưa bao giờ đăng ký hoặc sử dụng tài khoản mạng xã hội liên quan đến những tin đồn bị cáo buộc, cũng như không ủy quyền cho bất kỳ ai khác vận hành tài khoản đó thay mặt mình.

Anh cũng không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào khác đăng tải thông tin sai sự thật về việc bà Lưu Hiểu Khánh qua đời. Luật sư cũng nói rằng những thông tin đăng ký tài khoản, địa chỉ IP đăng nhập và thiết bị đăng tin đồn đều không liên quan đến Tịnh Nhiên.

Ngày 25-3, Lưu Hiểu Khánh gây sốc khi tuyên bố tin đồn bà qua đời tại một bể bơi ở Hoành Điếm là do cháu ruột tung ra. Bà tung ảnh chụp màn hình đoạn hội thoại với bạn bè, trong đó cho rằng người tung tin đồn thất thiệt là Tịnh Nhiên.

Ngoài việc tuyên bố tài khoản mạng xã hội không phải của Tịnh Nhiên. Em gái và cháu trai của Lưu Hiểu Khánh còn bác bỏ những cáo buộc như từng cầu mong Lưu Hiểu Khánh trọn đời không con, ăn cắp toàn bộ trang sức của bà, vu cáo bà xây dựng trái phép…

Cháu trai Lưu Hiểu Khánh bác tin là người đồn bà qua đời - Ảnh 2.

Lưu Hiểu Khánh và em gái, cháu trai

Họ bày tỏ ủng hộ việc Lưu Hiểu Khánh hiến tặng tài sản cho đất nước, đóng góp xã hội, cho biết: "Chúng tôi chỉ mong bà ấy luôn khỏe mạnh và hạnh phúc".

Tình cảm gia đình rạn nứt được đồn đoán do chữ tiền tài!

Trước đây, vào tháng 2-2025, Lưu Hiểu Khánh nói trên một chương trình truyền hình: "Gia đình tôi từng rất hạnh phúc nhưng rồi đột nhiên mọi thứ sụp đổ. Tôi cảm giác nội tạng của mình bị rút hết, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Tôi mất tất cả trong tích tắc". Bà tuyên bố sẽ quyên toàn bộ tài sản, không để lại cho người thân.

Cháu trai Lưu Hiểu Khánh bác tin là người đồn bà qua đời - Ảnh 3.

Lưu Hiểu Khánh từng tuyên bố sẽ quyên hết tài sản, không để lại cho người thân

Điều này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong cộng đồng mạng về mối quan hệ gia đình của bà. Một số cư dân mạng cho rằng gia đình em gái của Lưu Tiểu Khánh đã cuỗm toàn bộ tài sản của bà bỏ trốn, dẫn đến mâu thuẫn lớn giữa hai chị em.

Thực hư vụ việc không biết thế nào nhưng mâu thuẫn giữa Lưu Hiểu Khánh và gia đình em gái đã từng được truyền thông đăng tải. Lưu Hiểu Khánh cũng nói đã hỗ trợ tài chính cho gia đình em, lo cho cháu ăn học nhưng sau đó hai bên rạn nứt, mâu thuẫn. 

Chồng cũ của Lưu Hiểu Khánh là Trần Quốc Quân từng đề cập trong tự truyện "Tôi và Lưu Hiểu Khánh: Câu chuyện không thể không kể" rằng gia đình Lưu Tiểu Hồng không muốn bà có con vì như thế cháu trai có thể thành người thừa kế tài sản.

Tin liên quan

Lưu Hiểu Khánh tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

Lưu Hiểu Khánh tái diễn vai Võ Tắc Thiên ở tuổi 76

(NLĐO) - Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh, 76 tuổi, gây sốt sau khi "úp mở" rằng bà sẽ lần nữa hóa thân Võ Tắc Thiên trên màn ảnh.

Lưu Hiểu Khánh gây sốc với nhan sắc tươi trẻ tuổi 75

(NLĐO) – Minh tinh Lưu Hiểu Khánh trở thành tâm điểm bàn tán sau khi xuất hiện tại một sự kiện với hình thể khỏe khoắn, nhan sắc tươi trẻ so với tuổi 75.

Lưu Hiểu Khánh được minh oan vụ bị tố trốn thuế

(NLĐO) - Minh tinh Lưu Hiểu Khánh, 74 tuổi, chính thức được minh oan trong vụ bị cáo buộc tội trốn thuế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo