Cháy 8 tòa nhà ở Hồng Kông: Thương vong nặng nề, còn hàng trăm người mất tích

Theo South China Morning Post, tính đến rạng sáng 27-11, số người thiệt mạng vì đám cháy tại khu dân cư Wang Fuk Court ở đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc đã lên đến 36 người, ngoài ra còn có 279 người mất tích và hàng chục người bị thương.

Lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy ở đặc khu Hồng Kông - Trung Quốc - Ảnh: AP

Theo cập nhật của đài CNN, sau khoảng 8 tiếng kể từ khi cơ quan cứu hỏa nhận được tin báo, đám cháy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Các đoạn video từ hiện trường cho thấy 7 trong số 8 tòa nhà vẫn còn cháy.

Theo một nguồn tin, một người dân trong khu dân cư đạp xe ngang qua đã phát hiện giàn giáo bốc cháy trên một trong những tòa nhà vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương) và đã báo cảnh sát, một nguồn tin cho biết.

Theo ông Derek Armstrong Chan, Phó Giám đốc Sở Cứu hỏa Hồng Kông, nhiệt độ bên trong các tòa nhà đang bốc cháy gây ra thách thức cho nỗ lực chữa cháy.

“Các mảnh vỡ và giàn giáo của tòa nhà bị ảnh hưởng đang rơi xuống, gây thêm nguy hiểm cho nhân viên tuyến đầu của chúng tôi. Hơn nữa, nhiệt độ bên trong tòa nhà rất cao, chúng tôi rất khó khăn khi vào tòa nhà và lên tầng trên để thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn” - ông Chan nói.

Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Ông Chan cũng cho biết rất khó để ước tính thời điểm có thể dập tắt đám cháy hoàn toàn và vẫn còn một số người bị mắc kẹt ở các tầng trên của tòa nhà.

Cơ quan cứu hỏa đã liên lạc được với một số trường hợp bị mắc kẹt, hướng dẫn họ đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ, bịt kín bằng băng dính và khăn ướt.

Theo truyền thông địa phương, đã có khoảng 700 người được sơ tán an toàn.

South China Morning Post cho biết hiện có 128 xe cứu hỏa, 57 xe cứu thương, 767 lính cứu hỏa và 400 cảnh sát đang chiến đấu với ngọn lửa.

Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu nỗ lực toàn diện Theo đài CCTV, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng trong vụ cháy. Ông Tập Cận Bình cũng đã yêu cầu nỗ lực toàn diện để dập tắt đám cháy cũng như giảm thiểu thương vong, mất mát do vụ cháy gây ra.

Một số hình ảnh khác từ AP, South China Morning Post và EPA: