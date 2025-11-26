Cháy lớn ở Hồng Kông - Trung Quốc: Khói lửa bao trùm 8 tòa nhà, thương vong tăng nhanh

Đài phát thanh công cộng RTHK dẫn thông tin cảnh sát Hồng Kông cho biết bước đầu xác định đã có 14 người thiệt mạng, gồm một lính cứu hỏa. Ngoài ra có hơn 16 người bị thương. Khoảng 700 người đã được sơ tán an toàn.

"Nhiều người mắc kẹt bên trong toà nhà với những cột khói xám dày đặc đang bốc lên" - đài RTHK dẫn nguồn cảnh sát và nhấn mạnh -"Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi báo có người mắc kẹt bên trong".

Theo thông tin ban đầu, ông Lo Hiu-fung, thành viên Hội đồng quận Tai Po, nói với đài TVB rằng phần lớn trong số người mắc kẹt được cho là người cao tuổi.

Khói lửa bốc lên dữ dội từ hiện trường vụ hoả hoạn nghiêm trọng đang xảy ra ở Hồng Kông – Trung Quốc. Ảnh: Eugene Lee

Sở cứu hỏa cho biết họ nhận được thông báo lúc 14 giờ 51 phút (giờ địa phương) là có vụ cháy đã bùng lên tại khu Wang Fuk Court ở quận Tai Po.

Ban đầu, đám cháy ở mức cảnh báo cấp 1, sau được nâng lên cảnh báo cấp 4 lúc 15 giờ 34. Tới khi trời tối, mức cảnh báo nâng lên cấp 5. Tại Hồng Kông, cảnh báo hoả hoạn có 5 mức và mức càng cao cho thấy đám cháy càng dữ dội.

Khu dân cư Wang Fuk Court gồm 8 tòa nhà, mỗi tòa cao 31 tầng, với gần 2.000 căn hộ và khoảng 4.800 cư dân. Một số tòa nhà xung quanh tòa đang cháy có giàn giáo tre bao quanh phần ngoài, có thể đang được tu sửa.

Các đoạn video tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài nhiều căn hộ bị bao trùm trong lửa, với các mảng lưới che màu xanh cháy rụi rơi xuống mặt đất.

Tòa nhà đầu tiên bốc cháy là Wang Cheong House sau đó lan sang hai tòa lân cận là Wang Tai House và Wang Shing House.

Đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết tất cả 8 tòa nhà trong khu Wang Fuk Court đều bốc cháy.

Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, cảnh sát đã phân luồng cấm giao thông trên nhiều tuyến đường xung quanh hiện trường.

Tai Po nằm ở phía Bắc Hồng Kông và gần với TP Thâm Quyến của đại lục. Wang Fuk Court là khu phức hợp nằm trong chương trình nhà ở có trợ giá của chính quyền, bắt đầu có dân vào ở từ năm 1983 - theo trang web của khu nhà.

