Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia tại Songkhla vì lũ lụt "300 năm mới có một lần"

Theo Bộ Y tế Thái Lan, ít nhất 33 người trên khắp miền Nam Thái Lan thiệt mạng, chủ yếu do điện giật và các tai nạn liên quan đến lũ lụt.

Lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực phía Nam Thái Lan đã ảnh hưởng đến khoảng 2 triệu người.

Một chiếc xe cứu hộ khẩn cấp bị ngập trong nước lũ ở Hat Yai, tỉnh Songkhla. Ảnh: Thai PBS

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 26-11 đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ở tỉnh Songkhla, giải ngân nguồn quỹ cứu trợ. Cục Thủy lợi Thái Lan gọi đợt lũ lụt này ở Songkhla là "300 năm mới có một lần".

Tất cả 16 huyện ở Songkhla đều bị ngập lụt, trong đó Hat Yai, một trung tâm thương mại và cửa ngõ giao thông của miền Nam Thái Lan, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại Hat Yai, nước lũ dâng cao tới 2,5 m, nhấn chìm nhiều nhà cửa. Hình ảnh cho thấy toàn bộ đường sá chìm trong nước lũ, nhà cửa ngập một nửa và các đội cứu hộ đang dùng thuyền cứu hộ người dân và phân phát hàng cứu trợ.

Theo đài CNN, các nhân viên tại bệnh viện Hat Yai mô tả cảnh tượng hỗn loạn hôm 25-11 khi nguồn cung cấp nước và điện bị cắt một phần từ tối 24-11.

Khoảng 30 trẻ sơ sinh ở trong khoa nhi nhưng cha mẹ các em không có mặt tại bệnh viện. Y tá của bệnh viện Fasiya Fatonni cho biết bệnh viện phải chăm sóc các em, đồng thời cho biết thêm cha mẹ các em rất lo lắng nhưng họ không thể đến đây, nước đang dâng cao và mọi phương tiện giao thông đều bị gián đoạn.

Cô Fasiya Fatonni nói khoa nhi nằm trên tầng 3 của bệnh viện, hy vọng đủ cao để không cần phải sơ tán các em.

Lực lượng cứu hộ đưa người dân và một em bé 5 tháng tuổi ra khỏi căn nhà ngập nước ở Hat Yai. Ảnh: Facebook

Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi khu vực Khuan Lung, Hat Yai, tỉnh Songkhla hôm 25-11. Ảnh: Bangkok Post

Tuy nhiên, một y tá khác là Pattiya Ruamsook lo ngại về tình trạng lũ lụt đang dâng cao khi cho biết trước đó chỉ tầng một ngập và giờ nước lũ đã dâng lên tầng hai.

Tính đến ngày 25-11, cô cho biết có khoảng 500 người đang ở bệnh viện, bao gồm 200 bệnh nhân nội trú, đồng thời kêu gọi chính quyền hỗ trợ cung cấp thêm nước uống cho những người bị mắc kẹt.

Cục Thủy lợi cho biết đang phối hợp với nhiều cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương để ứng phó với lũ lụt trong khu vực, bao gồm việc điều xe tải đến vận chuyển hàng tiếp tế và sơ tán người dân ở những khu vực có nguy cơ cao.

Mưa lũ gây tổn thất nặng nề ở Đông Nam Á. Clip: Thanh Long

Theo đài Thai PBS, các bệnh viện ở khu vực bị ngập lụt của tỉnh Songkhla đã kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp để đối phó với tình trạng nguồn cung cấp đang cạn kiệt và thiếu nhiên liệu cho máy phát điện.

Bệnh viện Bangkok Hat Yai ở Hat Yai đã đăng một thông điệp trên Facebook kêu gọi hỗ trợ di chuyển bệnh nhân trong khoa chăm sóc đặc biệt (ICU) đến nơi an toàn hơn sau khi máy phát điện dự phòng của bệnh viện bị ngập, gây ra mất điện hoàn toàn.

Tầng trệt của các tòa nhà ở Hat Yai, Songkhla bị ngập. Ảnh: Cơ quan Quan hệ Công chúng Chính phủ Thái Lan

Một quan chức bệnh viện nói với Thai PBS rằng có khoảng 10 bệnh nhân cao tuổi và bệnh nặng cần được chuyển gấp đến các bệnh viện khác.

Ông cho biết bệnh viện đang gặp khó khăn trong việc liên lạc với các đơn vị cứu trợ và trung tâm hỗ trợ. Một bệnh viện khác ở huyện Natawee cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi bị lũ quét tàn phá.

Do các nỗ lực cứu trợ bị cản trở bởi quy mô quá lớn của cuộc khủng hoảng, quân đội Thái Lan đã kêu gọi sử dụng máy bay không người lái lớn (vốn dùng thuốc trừ sâu) của các trang trại để cung cấp thực phẩm và nước sạch cho những người bị mắc kẹt.

Một số hình ảnh ngập lụt khác tại tỉnh Songkhla. Ảnh: China Daily