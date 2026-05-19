TPHCM: Chập điện gây cháy ô tô ở đường Huỳnh Tấn Phát

Ngày 19-5, Công an phường Tân Thuận, TPHCM đang điều tra vụ ô tô bốc cháy dữ dội trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Khoảng 4 giờ cùng ngày, ô tô đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng đi cầu Phú Mỹ. Khi đến trước siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn, phường Tân Thuận thì lửa bất ngờ bùng lên từ phần đầu.

Tài xế sau đó xuống xe cùng nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa bao trùm toàn bộ đầu xe.

Lực lượng chữa cháy TP HCM và Công an phường Tân Thuận điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy được dập tắt sau đó, song ô tô đã bị cháy rụi. May mắn không ai bị thương bởi vụ việc.

Theo cơ quan chức năng địa phương, bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.

Ô tô bị cháy hiệu Toyota Vios.