Check-in đầu xuân với Đại mã

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, triển lãm nghệ thuật “Đại mã khai xuân” thuộc khuôn khổ Lễ hội Tết Việt 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Người dân và du khách hào hứng check-in bên các tác phẩm ngựa tại triển lãm “Đại mã khai xuân” trong ngày mùng 2 Tết.

Theo ghi nhận sáng mùng 2 Tết, khu vực triển lãm luôn nhộn nhịp người ra vào.

Sáu không gian nghệ thuật lấy hình tượng ngựa – linh vật của năm 2026 – được bài trí công phu, kết hợp giữa mỹ thuật truyền thống và hơi thở đương đại, tạo nên những góc chụp ảnh sinh động, giàu tính biểu tượng.

Các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp mạnh mẽ, bền bỉ của loài ngựa mà còn gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu, bứt phá trong năm mới.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ diện trang phục Tết, áo dài truyền thống dạo bước giữa các không gian triển lãm, lưu lại khoảnh khắc du xuân đầu năm. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc màu nghệ thuật khiến không khí nơi đây thêm phần tươi vui, ấm áp.

Sáu không gian nghệ thuật với hình tượng ngựa được bài trí công phu thu hút đông đảo người xem. Các gia đình diện trang phục Tết, áo dài truyền thống du xuân và chụp ảnh đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Xuân Hoà) chia sẻ năm nào chị cũng dành thời gian đi dạo và chụp ảnh đầu năm.

“Trong năm Bính Ngọ, hình tượng ngựa vượt lên ý nghĩa của một linh vật, trở thành lời nhắc về sự kiên trì, chuyển động không ngừng và khát vọng bứt phá của mỗi người khi bước sang năm mới” - chị Hà cho biết.

Chị Hà kỳ vọng năm mới đủ kiên trì để theo đuổi những điều đã chọn, công việc thuận lợi hơn và quan trọng nhất là cả nhà luôn khỏe mạnh, an yên.

Các gia đình diện trang phục Tết, áo dài truyền thống du xuân và chụp ảnh đầu năm.

Không chỉ là điểm check-in đầu xuân, triển lãm “Đại mã khai xuân” còn góp phần tạo nên không gian văn hóa Tết gần gũi, nơi người dân thành phố tìm thấy niềm vui, sự kết nối và những kỳ vọng tốt đẹp cho một năm mới đang bắt đầu.