HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Check-in đầu xuân với Đại mã

Chí Nguyên

(NLĐO) - Mùng 2 Tết 2026, dòng người đổ về không gian triển lãm “Đại mã khai xuân” để du xuân và gửi gắm những ước vọng đầu năm mới bên linh vật ngựa.

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, triển lãm nghệ thuật “Đại mã khai xuân” thuộc khuôn khổ Lễ hội Tết Việt 2026 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 1.

Người dân và du khách hào hứng check-in bên các tác phẩm ngựa tại triển lãm “Đại mã khai xuân” trong ngày mùng 2 Tết.

ĐỌC THÊM

Theo ghi nhận sáng mùng 2 Tết, khu vực triển lãm luôn nhộn nhịp người ra vào. 

Sáu không gian nghệ thuật lấy hình tượng ngựa – linh vật của năm 2026 – được bài trí công phu, kết hợp giữa mỹ thuật truyền thống và hơi thở đương đại, tạo nên những góc chụp ảnh sinh động, giàu tính biểu tượng.

Các tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp mạnh mẽ, bền bỉ của loài ngựa mà còn gửi gắm thông điệp về sự khởi đầu, bứt phá trong năm mới.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ diện trang phục Tết, áo dài truyền thống dạo bước giữa các không gian triển lãm, lưu lại khoảnh khắc du xuân đầu năm. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng sắc màu nghệ thuật khiến không khí nơi đây thêm phần tươi vui, ấm áp.

Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 2.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 3.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 4.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 5.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 6.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 7.
Check-in đầu xuân với Đại mã - Ảnh 8.

Sáu không gian nghệ thuật với hình tượng ngựa được bài trí công phu thu hút đông đảo người xem. Các gia đình diện trang phục Tết, áo dài truyền thống du xuân và chụp ảnh đầu năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (ngụ phường Xuân Hoà) chia sẻ năm nào chị cũng dành thời gian đi dạo và chụp ảnh đầu năm. 

“Trong năm Bính Ngọ, hình tượng ngựa vượt lên ý nghĩa của một linh vật, trở thành lời nhắc về sự kiên trì, chuyển động không ngừng và khát vọng bứt phá của mỗi người khi bước sang năm mới” - chị Hà cho biết.

Chị Hà kỳ vọng năm mới đủ kiên trì để theo đuổi những điều đã chọn, công việc thuận lợi hơn và quan trọng nhất là cả nhà luôn khỏe mạnh, an yên.

img
img
img

Các gia đình diện trang phục Tết, áo dài truyền thống du xuân và chụp ảnh đầu năm.

Không chỉ là điểm check-in đầu xuân, triển lãm “Đại mã khai xuân” còn góp phần tạo nên không gian văn hóa Tết gần gũi, nơi người dân thành phố tìm thấy niềm vui, sự kết nối và những kỳ vọng tốt đẹp cho một năm mới đang bắt đầu.

Tin liên quan

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026?

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026?

(NLĐO) - Mời bạn đọc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026. Cuộc bình chọn kết thúc ngày 20-2 và công bố kết quả vào ngày 21-2

Mang Tết theo hành trình xa xứ

(NLĐO)- Không khí Tết Việt được cộng đồng người Việt Nam gìn giữ và lan toả ở nhiều nơi trên thế giới

Gác niềm riêng, giữ rừng xuyên Tết

(NLĐO) – Khi pháo hoa giao thừa vừa tắt, nhiều gia đình du xuân thì giữa đại ngàn Gia Lai, những tổ tuần tra rừng đã lặng lẽ lên đường giữ rừng xuyên Tết.

triển lãm TPHCM Tết 2026 xuân Bính Ngọ Đại mã khai xuân đại mã
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo