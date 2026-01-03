HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng Anh

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) – Aston Villa lần thứ nhì mùa giải năm nay vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi đánh bại Nottingham Forest ở trận đấu sớm vòng 20 tối 3-1.

Sau cú vấp đáng tiếc dưới tay đội đầu bảng Arsenal trong ngày cuối năm dương lịch 2025 và đứt luôn chuỗi 11 trận thắng trên mọi đấu trường, Aston Villa nhanh chóng tìm lại được chính mình khi thể hiện phong độ hủy diệt vốn có ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại sân nhà Villa Park.

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng - Ảnh 1.

Aston Villa vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Nottingham Forest

Đứng trước cơ hội soán ngôi nhì bảng từ tay Man City, Aston Villa nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Sớm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ sau hai phút, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số nhưng Ollie Watkins không thắng được thủ môn John Victor của đội khách.

TIN LIÊN QUAN

Aston Villa liên tục dồn ép, kiểm soát bóng vượt trội và buộc hàng thủ đội khách phải chống đỡ vất vả. Dù vậy, phải đến những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà mới vượt lên với cú sút xa đầy uy lực của Ollie Watkins.

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng - Ảnh 2.

Ollie Watkins đưa Aston Villa vượt lên dẫn bàn cuối hiệp 1

Sau giờ nghỉ, Aston Villa không cho đối thủ cơ hội ổn định lại đội hình. Phút 49, từ đường căng ngang chìm của Matty Cash bên cánh phải, John McGinn băng vào dứt điểm một chạm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng này càng khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đoàn quân của Unai Emery và gần như định đoạt cục diện trận đấu.

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng - Ảnh 3.

John McGinn đào sâu cách biệt cho đội chủ nhà

Nottingham Forest vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và thành công ở phút 60. Dilane Bakwa chọc khe thông minh để Morgan Gibbs-White thoát xuống, trước khi đội trưởng của Forest lốp bóng cực khéo qua tay thủ thành Emiliano Martínez, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng - Ảnh 4.

Morgan Gibbs-White rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội khách

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Phút 72, thủ môn John Victor băng ra thiếu an toàn, để McGinn cướp bóng rồi dứt điểm vào khung thành trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa. Đáng lo cho Forest khi Victor còn dính chấn thương ở tình huống này và buộc phải rời sân.

Đè bẹp Nottingham Forest, Aston Villa lên nhì bảng Ngoại hạng - Ảnh 5.

McGinn ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa

Thắng lợi giúp Aston Villa tạm vươn lên vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, đồng thời xua tan nỗi thất vọng sau trận thua đậm trước chính "Pháo thủ" vài ngày trước. Trong khi đó, Nottingham Forest nhận trận thua thứ tư liên tiếp tại Premier League và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 4 điểm, khiến áp lực với HLV Sean Dyche ngày càng lớn.

Tin liên quan

Arsenal thắng "4 sao" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng

Arsenal thắng "4 sao" trước Aston Villa, vô địch lượt đi Ngoại hạng

(NLĐO) – Leandro Trossard tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của Arsenal trước Aston Villa 4-1, giúp "Pháo thủ" chính thức vô địch lượt đi Ngoại hạng Anh.

Aston Villa quật ngã Arsenal phút bù giờ, cuộc đua vô địch bắt đầu nóng

(NLĐO) – Pha lập công phút 90+5 của cầu thủ vừa vào sân thay người Emiliano Buendia đã nhấn chìm đội đầu bảng Arsenal tại "chảo lửa" Villa Park của Aston Villa.

Europa League: Donyell Malen đưa Aston Villa lên Top 3

(NLĐO) – Lợi thế sân nhà và màn trình diễn bùng nổ của siêu dự bị Donyell Malen đưa Aston Villa lên ba vị trí dẫn đầu sau 5 lượt trận vòng bảng Europa League.

Aston Villa Ollie Watkins Nottingham Forest vòng 20 Ngoại hạng Anh John McGinn Aston Villa 3-1 Nottingham Forest
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo