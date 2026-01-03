Sau cú vấp đáng tiếc dưới tay đội đầu bảng Arsenal trong ngày cuối năm dương lịch 2025 và đứt luôn chuỗi 11 trận thắng trên mọi đấu trường, Aston Villa nhanh chóng tìm lại được chính mình khi thể hiện phong độ hủy diệt vốn có ở cuộc tiếp đón Nottingham Forest tại sân nhà Villa Park.



Aston Villa vấp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Nottingham Forest

Đứng trước cơ hội soán ngôi nhì bảng từ tay Man City, Aston Villa nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Sớm áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc, chỉ sau hai phút, đội chủ nhà đã có cơ hội mở tỉ số nhưng Ollie Watkins không thắng được thủ môn John Victor của đội khách.

Aston Villa liên tục dồn ép, kiểm soát bóng vượt trội và buộc hàng thủ đội khách phải chống đỡ vất vả. Dù vậy, phải đến những phút cuối hiệp một, đội chủ nhà mới vượt lên với cú sút xa đầy uy lực của Ollie Watkins.

Ollie Watkins đưa Aston Villa vượt lên dẫn bàn cuối hiệp 1

Sau giờ nghỉ, Aston Villa không cho đối thủ cơ hội ổn định lại đội hình. Phút 49, từ đường căng ngang chìm của Matty Cash bên cánh phải, John McGinn băng vào dứt điểm một chạm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0. Bàn thắng này càng khiến thế trận nghiêng hẳn về phía đoàn quân của Unai Emery và gần như định đoạt cục diện trận đấu.

John McGinn đào sâu cách biệt cho đội chủ nhà

Nottingham Forest vùng lên tìm kiếm bàn gỡ và thành công ở phút 60. Dilane Bakwa chọc khe thông minh để Morgan Gibbs-White thoát xuống, trước khi đội trưởng của Forest lốp bóng cực khéo qua tay thủ thành Emiliano Martínez, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Morgan Gibbs-White rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho đội khách

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của đội khách nhanh chóng bị dập tắt. Phút 72, thủ môn John Victor băng ra thiếu an toàn, để McGinn cướp bóng rồi dứt điểm vào khung thành trống, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa. Đáng lo cho Forest khi Victor còn dính chấn thương ở tình huống này và buộc phải rời sân.

McGinn ấn định chiến thắng 3-1 cho Aston Villa

Thắng lợi giúp Aston Villa tạm vươn lên vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm, đồng thời xua tan nỗi thất vọng sau trận thua đậm trước chính "Pháo thủ" vài ngày trước. Trong khi đó, Nottingham Forest nhận trận thua thứ tư liên tiếp tại Premier League và chỉ còn hơn nhóm xuống hạng 4 điểm, khiến áp lực với HLV Sean Dyche ngày càng lớn.