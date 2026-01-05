HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7

Đông Linh (theo fulhamfc)

(NLĐO) – Màn ngược dòng đầy cảm xúc của Liverpool tại sân Craven Cottage trở nên vô nghĩa khi họ để chủ nhà Fulham gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ 90+7.

Đến làm khách trên sân của Fulham, HLV Arne Slot của Liverpool không có sự phục vụ của Hugo Ekitike nên phải sử dụng Cody Gakpo ở vị trí trung phong, trong khi Dominik Szoboszlai được bố trí đá lệch phải. 

Liverpool nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm, nhưng Gakpo lại bỏ lỡ đáng tiếc, báo hiệu một ngày kém duyên của hàng công đội khách.

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7 - Ảnh 1.

Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể vượt lên tại sân Craven Cottage

Không kiểm soát bóng nhiều, Fulham lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công và sớm khiến Liverpool phải trả giá. Phút 17, từ pha phối hợp nhanh ở tuyến giữa, Harry Wilson băng xuống dứt điểm gọn gàng, đánh bại thủ môn Alisson. 

Dù trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng do nghi ngờ việt vị, VAR sau đó xác nhận pha lập công hợp lệ cho đội chủ nhà.

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7 - Ảnh 2.

Liverpool ôm hận bởi "cố nhân" Harry Wilson

Bị dẫn bàn, Liverpool chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng tiếp tục bộc lộ điểm yếu ở khâu dứt điểm. Gakpo trở thành tâm điểm với pha đánh đầu hiểm hóc đưa bóng dội cột dọc, trong khi các cơ hội khác lần lượt trôi qua một cách lãng phí.

TIN LIÊN QUAN

Sang hiệp hai, Liverpool gia tăng sức ép. Vận đen vẫn đeo bám đội bóng áo đỏ khi Gakpo bị từ chối bàn thắng vì việt vị, còn Alexis Mac Allister đưa bóng trúng xà ngang. Phải đến phút 57, những nỗ lực không ngừng mới được đền đáp khi Florian Wirtz dứt điểm chính xác, quân bình tỉ số 1-1.

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7 - Ảnh 3.

Florian Wirtz lập công, gỡ hòa 1-1 cho "The Kop"

Thế trận sau đó trở nên giằng co. Fulham vẫn trung thành với những pha phản công nhanh và suýt tái lập thế dẫn bàn ở phút 77, khi Harry Wilson lốp bóng kỹ thuật qua đầu Alisson. May mắn là xà ngang cứu thua cho Liverpool sau pha dứt điểm của "cố nhân".

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7 - Ảnh 4.

Liverpool ngỡ đã giành trọn 3 điểm với pha lập công của Cody Gakpo phút 90+3

Tưởng chừng Liverpool đã hoàn tất màn ngược dòng ở phút 90+3, khi Jeremie Frimpong tạt bóng khó chịu khiến hàng thủ Fulham phá bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Gakpo ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1. Tuy nhiên, đội khách lại một lần nữa đánh mất sự tập trung đúng vào thời khắc quyết định.

Liverpool đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 7 - Ảnh 5.

Harrison Reed khiến Liverpool chìm sâu trong thất vọng với bàn thắng phút 90+7

Phút 90+7, Harrison Reed nhận bóng ngoài vòng cấm và tung cú sút xa tuyệt đẹp, bóng đi căng và hiểm, chạm xà ngang rồi bay vào lưới, ấn định tỉ số hòa 2-2. 

Một kết cục cay đắng cho Liverpool, khi họ thêm lần nữa đánh rơi chiến thắng bởi sự phung phí cơ hội và thiếu chắc chắn trong những phút cuối. "The Kop" vẫn đứng thứ tư nhưng đã kém đội đầu bảng Arsenal đến 16 điểm chỉ sau loạt trận mở màn lượt về.

Tin liên quan

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

Man United hòa Leeds United, lỡ cơ hội vào tốp 4

(NLĐO) – Vừa để đội chót bảng Wolverhampton cầm hòa vòng đấu trước, Man United tiếp tục mất điểm trong chuyến làm khách tại sân Elland Road của Leeds United.

Chelsea đại chiến Man City: Thay tướng khó đổi vận

Là trận cầu tâm điểm của vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh, đại chiến Man City - Chelsea lúc 0 giờ 30 phút ngày 5-1 được dự báo đầy bất lợi cho đội khách

Declan Rice bùng nổ tại Vitality Stadium, Arsenal vững ngôi đầu Ngoại hạng

(NLĐO) – Để thủng lưới sớm nhưng Arsenal vẫn ngược dòng để giành chiến thắng 3-2 trên sân của Bournemouth, nối dài chuỗi 5 trận toàn thắng và giữ vững ngôi đầu.

Cody Gakpo Liverpool vòng 20 Ngoại hạng Anh Fulham 2-2 Liverpool Harry Wilson Florian Wirtz
    Thông báo