Sức khỏe

Chỉ 10 phút làm điều này, ung thư ruột lùi xa thêm một chút

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu Anh vừa chỉ ra một phương pháp ngừa ung thư ruột hiệu quả dành cho những người bận rộn.

Tập thể dục từ lâu đã được xem là một trong những biện pháp góp phần phòng ngừa ung thư, bao gồm ung thư ruột. Tuy nhiên nếu bạn quá bận rộn, 10 phút tranh thủ - với điều kiện là tập với cường độ cao - cũng có thể giúp ích, theo nghiên cứu mới từ Đại học Newcastle (Anh).

Chỉ 10 phút làm điều này, ung thư ruột lùi xa thêm một chút - Ảnh 1.

Tranh thủ chạy bộ, nhảy dây hay tập một bài cường độ cao nào đó trong 10 phút sẽ giúp bạn phòng ngừa ung thư ruột - Ảnh: MEDICAL XPRESS

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học International Journal of Cancer, 30 tình nguyện viên nam nữ từ 50 đến 78 tuổi, bị thừa cân - béo phì (một yếu tố nguy cơ của bệnh ung thư) đã tham gia nghiên cứu.

Sau khi hoàn thành một bài kiểm tra đạp xe ngắn và cường độ cao kéo dài khoảng 10 phút, các nhà nghiên cứu đã thu thập mẫu máu của các tình nguyện viên và phân tích 249 loại protein.

Có tới 13 loại protein tăng lên sau khi tập luyện, nhiều loại có liên quan đến việc giảm viêm, cải thiện chức năng mạch máu và quá trình trao đổi chất.

Khi chúng được áp dụng lên các tế bào ung thư ruột trong phòng thí nghiệm, hoạt động của hơn 1.300 gene đã bị thay đổi, bao gồm cả những gene liên quan đến sửa chữa DNA, sản xuất năng lượng và sự phát triển của tế bào ung thư.

Tác động này giúp ngăn chặn sự phát triển của ung thư ruột cũng như thúc đẩy các quá trình sửa chữa DNA tự nhiên hiệu quả hơn. Tổn thương DNA chính là cơ chế cốt lõi thúc đẩy ung thư.

Nhìn chung, các phát hiện này cho thấy các đợt tập thể dục cường độ cao giúp phòng ngừa ung thư ruột ở người chưa bệnh, đồng thời hỗ trợ kiểm soát bệnh ở người đang điều trị.

Phát hiện này rất quan trọng bởi ung thư ruột đang là loại ung thư phổ biến hàng thứ 3 thế giới và gây chết người nhiều thứ 2 trong các loại ung thư, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Những món ăn này cũng thúc đẩy ung thư gan

Những món ăn này cũng thúc đẩy ung thư gan

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT - Mỹ) chỉ ra cách ăn làm thay đổi cấu trúc tế bào gan và gây ung thư.

Làm điều này mỗi ngày, nguy cơ ung thư miệng tăng 50%

(NLĐO) - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có gần 390.000 ca ung thư miệng mới trên toàn cầu, trong đó 66,3% là ở châu Á.

Tầm soát đái tháo đường và ung thư miễn phí

(NLĐO)- Nhiều bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, rối loạn nội tiết hay một số loại ung thư thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng ở giai đoạn sớm

