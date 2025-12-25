Nhằm nâng cao nhận thức và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Tầm soát đái tháo đường và một số bệnh ung thư miễn phí".

Chương trình diễn ra từ 7 đến 10 giờ ngày 29 đến 31-12 (3 ngày) tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (tiền thân là Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, địa chỉ: 125 Lê Lợi, phường Bến Thành, TPHCM).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sẽ tổ chức tầm soát đái tháo đường và một số bệnh ung thư miễn phí trong 3 ngày, từ 29 đến 31-12

Đối tượng tham gia: Người từ 20 tuổi trở lên, người bệnh đang khám ngoại trú tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, người không có tiền căn đái tháo đường và người dân thuộc đối tượng nguy cơ cao mắc một số bệnh ung thư…

Tham gia tầm soát sức khỏe sẽ được: Xét nghiệm miễn phí (đường huyết, HbA1c giúp phát hiện sớm nguy cơ đái tháo đường); sàng lọc và chỉ định một số xét nghiệm miễn phí phát hiện sớm ung thư như CEA cho ung thư đại trực tràng, phổi; PSA cho ung thư tuyến tiền liệt; được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cá nhân, tư vấn lối sống lành mạnh, phòng ngừa biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống…

Đây không chỉ là một buổi kiểm tra sức khỏe mà còn là cơ hội giúp người dân bảo vệ bản thân, tầm soát bệnh đái tháo đường và một số bệnh ung thư, nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia để an tâm sống khỏe mỗi ngày.

Chủ động kiểm soát bệnh Nhiều bệnh lý mạn tính như: Đái tháo đường, rối loạn nội tiết hay một số loại ung thư thường diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng ở giai đoạn sớm. Không ít người vẫn sinh hoạt bình thường mà không hề hay biết sức khỏe đang tiềm ẩn nguy cơ. Khi được phát hiện muộn, các bệnh lý này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng sống và để lại nhiều biến chứng nặng nề. Phát hiện sớm chính là chìa khóa giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh, phòng ngừa biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bản thân và gia đình. Lưu ý quan trọng: Để kết quả tầm soát chính xác, bệnh nhân vui lòng nhịn ăn từ 22 giờ đêm hôm trước khi đến thăm khám.



