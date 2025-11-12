Chỉ sau 1 giờ, công an giúp công dân Pháp tìm lại người thân sau 13 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Chỉ sau 1 giờ, công an giúp công dân Pháp tìm lại người thân sau 13 năm

Ngọc Giang

(NLĐO)- Sau 13 năm, nhiều lần tìm kiếm người thân không thành, người đàn ông quốc tịch Pháp nhờ đến công an phường và chỉ sau 1 giờ đã có thông tin

Ngày 12-11, Công an phường Tân Thành (TP HCM) cho biết vừa hỗ trợ một người đàn ông quốc tịch Pháp, gốc Việt tìm lại người thân sau hơn 13 năm mất liên lạc.

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 10-11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin từ ông Bùi Hoàng Tùng (SN 1977, quốc tịch Pháp) về việc nhờ hỗ trợ tìm người cô ruột là bà Đường Thị Mỹ Nga (SN 1963), người mà gia đình đã không liên lạc được suốt 13 năm.

Chỉ sau 1 giờ, công an giúp công dân Pháp tìm lại người thân sau 13 năm - Ảnh 1.

Sau 13 năm mất liên lạc, người đàn ông vui mừng khi gặp lại được người thân

Do gia đình ông Tùng đã sang Pháp định cư, chỉ nhớ mang máng bà Nga sinh sống tại khu vực Trảng Lớn, Phú Mỹ, Châu Thành, việc tìm kiếm nhiều năm qua đều không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận, đại úy Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Cảnh sát khu vực được phân công trực tiếp xác minh thông tin. Từ dữ liệu quốc gia về dân cư và việc rà soát thực tế trên địa bàn, đại úy Trung nhanh chóng tìm được người có đặc điểm trùng khớp.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Tân Thành đã đưa ông Tùng đến tận nơi gặp bà Nga. Cuộc đoàn tụ xúc động sau hơn một thập kỷ xa cách khiến cả hai vỡ òa trong niềm vui và biết ơn.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường, ông Bùi Hoàng Tùng viết: "Thay mặt gia đình, tôi viết thư này xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành, TP HCM nói chung và đặc biệt là đại úy Nguyễn Bảo Trung đã không ngại khó khăn, vất vả, hết sức trách nhiệm trước nhân dân vì nhân dân phục vụ".

Tin liên quan

Công an phát hiện chiếc ô tô nghi vấn liền ra hiệu dừng xe, tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy

Công an phát hiện chiếc ô tô nghi vấn liền ra hiệu dừng xe, tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy

(NLĐO) - Công an phát hiện có 4 con chó, cùng nhiều dụng cụ dùng để bắn chó, đinh tự chế, trong xe còn có nhiều biển số ô tô, trong đó có cả biển số xanh

Chiến sĩ nhặt được hơn 20 triệu đồng lập tức đến công an xã tìm người trả lại

(NLĐO) - Một chiến sĩ trên đường đi làm đã nhặt được một túi tiền, sau đó mang đến Công an xã Phú Giáo giao nộp

Từ thông tin trình báo, công an đấu tranh và bắt giữ đối tượng Mai Trọng Long

(NLĐO)-Được công ty giao cho việc vận chuyển tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng nhưng Long lại đem đi bán giá rẻ để tiêu xài.

TP HCM công an phường mất liên lạc người thân 13 năm phường Tân Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo