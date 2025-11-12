Chỉ sau 1 giờ, công an giúp công dân Pháp tìm lại người thân sau 13 năm

Ngày 12-11, Công an phường Tân Thành (TP HCM) cho biết vừa hỗ trợ một người đàn ông quốc tịch Pháp, gốc Việt tìm lại người thân sau hơn 13 năm mất liên lạc.

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 10-11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận thông tin từ ông Bùi Hoàng Tùng (SN 1977, quốc tịch Pháp) về việc nhờ hỗ trợ tìm người cô ruột là bà Đường Thị Mỹ Nga (SN 1963), người mà gia đình đã không liên lạc được suốt 13 năm.

Sau 13 năm mất liên lạc, người đàn ông vui mừng khi gặp lại được người thân

Do gia đình ông Tùng đã sang Pháp định cư, chỉ nhớ mang máng bà Nga sinh sống tại khu vực Trảng Lớn, Phú Mỹ, Châu Thành, việc tìm kiếm nhiều năm qua đều không có kết quả.

Ngay sau khi tiếp nhận, đại úy Nguyễn Bảo Trung, cán bộ Cảnh sát khu vực được phân công trực tiếp xác minh thông tin. Từ dữ liệu quốc gia về dân cư và việc rà soát thực tế trên địa bàn, đại úy Trung nhanh chóng tìm được người có đặc điểm trùng khớp.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Tân Thành đã đưa ông Tùng đến tận nơi gặp bà Nga. Cuộc đoàn tụ xúc động sau hơn một thập kỷ xa cách khiến cả hai vỡ òa trong niềm vui và biết ơn.

Trong thư cảm ơn gửi Công an phường, ông Bùi Hoàng Tùng viết: "Thay mặt gia đình, tôi viết thư này xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành, TP HCM nói chung và đặc biệt là đại úy Nguyễn Bảo Trung đã không ngại khó khăn, vất vả, hết sức trách nhiệm trước nhân dân vì nhân dân phục vụ".