Thể thao

Việt Nam - Malaysia: Lịch sử đứng về phía Việt Nam!

Hoàng Tú

(NLĐO) - Đội tuyển Việt Nam đã không thua tuyển Malaysia kể từ bán kết AFF Cup 2014.

Cuộc tái đấu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) lúc 19 giờ ngày hôm nay (31-3), không còn là câu chuyện của những phát biểu trước giờ bóng lăn. Nó đã chuyển thành một bài toán thực tế: liệu trật tự 12 năm qua có tiếp tục được giữ vững, hay một điểm gãy sẽ xuất hiện?

Những con số biết nói

Phát biểu của HLV đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik tại buổi họp báo trước trận đấu, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là "thắng Malaysia 2-0" và HLV đội tuyển Malaysia Peter Cklamovski "muốn đảo ngược lịch sử" sau 12 năm. Hai hướng tiếp cận đối lập sẽ có câu trả lời trên sân Thiên Trường tối nay.

Việt Nam - Malaysia: Lịch sử đứng về phía Việt Nam! - Ảnh 1.

Việt Nam (phải) đã không thua Malaysia kể từ bán kết AFF Cup 2014

Như đã nói ở trên "lịch sử đang đứng về phía Việt Nam" - vì Việt Nam đã không thua Malaysia kể từ bán kết AFF Cup 2014. Trong 12 năm, cán cân gần như một chiều với 13 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 2 thất bại - quả thật đây là những con số biết nói.

Vì vậy, thất bại 0-4 tại Bukit Jalil (dù sau đó được xử thắng 3-0) vẫn là một vết xước tâm lý mà HLV Kim Sang-sik thừa nhận là khó chấp nhận. Vì thế, "mục tiêu thắng 2-0" không chỉ là một chiến thắng, mà còn là cách để tái khẳng định vị thế theo hướng thuyết phục hơn.

Nếu Việt Nam mang theo áp lực bảo vệ vị thế, Malaysia bước vào trận đấu với một dạng áp lực khác, nặng nề nhưng dễ chuyển hóa thành động lực. "Đám mây đen" mà HLV Peter Cklamovski nhắc tới không chỉ là chuỗi đối đầu lép vế, mà còn là cú sốc bị xử thua vì sai phạm nhập tịch, kéo theo việc mất vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, chính hoàn cảnh đó lại tạo ra một trạng thái nguy hiểm, không còn gì để mất, càng bị dồn vào chân tường càng dễ chơi bùng nổ, và mục tiêu không chỉ là điểm số mà còn là danh dự. 

Phát biểu "muốn đảo ngược lịch sử", vì thế, mang tính kích hoạt tinh thần nhiều hơn chiến thuật, biến trận đấu thành cơ hội để viết lại câu chuyện đã kéo dài suốt 12 năm.

Vượt ra ngoài chuyên môn

Về lý thuyết, Việt Nam đang có nhiều thuận lợi: tâm lý thoải mái khi đã giành vé Asian Cup 2027; lợi thế sân nhà, phong độ ổn định, và hơn hết lực lượng gần như mạnh nhất với sự trở lại của Xuân Son, Văn Hậu, Đình Trọng chưa kể được bổ sung thêm cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên.

Ngược lại, Malaysia mất 7 cầu thủ nhập tịch, đội hình xáo trộn và thứ hạng FIFA tụt sâu. Tuy nhiên, bóng đá hiếm khi vận hành hoàn toàn theo lý thuyết. Nếu Việt Nam áp đặt được thế trận và ghi bàn sớm, kịch bản "2-0" hoàn toàn có thể xảy ra. 

Ngược lại, nếu Malaysia kéo trận đấu vào trạng thái giằng co, họ sẽ càng chơi càng lì, đúng với tâm thế của một đội bóng muốn phá vỡ lịch sử.

Việt Nam - Malaysia: Lịch sử đứng về phía Việt Nam! - Ảnh 2.

HLV Peter Cklamovski "muốn đảo ngược lịch sử" cho đội Malaysia

Do đó trận đấu này còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài chuyên môn. Với Việt Nam, một chiến thắng có thể đưa đội trở lại top 100 FIFA sau hai năm, một cột mốc mang tính khẳng định. Với Malaysia, đó là cơ hội thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, cả về hình ảnh lẫn niềm tin.

Khoảng cách điểm số giữa các đội trong nhóm 100 thế giới hiện rất sít sao, nên chỉ một trận thắng cũng đủ tạo ra bước nhảy đáng kể trên bảng xếp hạng.

Kiểm soát hay phá vỡ?

Trước giờ bóng lăn, một HLV nói về tỉ số, người còn lại nói về lịch sử. Kim Sang-sik muốn một chiến thắng 2-0 gọn gàng, kiểm soát, đúng trật tự. HLV Peter Cklamovski muốn đảo ngược 12 năm không thắng, một bước ngoặt mang tính biểu tượng.

Bóng đá luôn đứng giữa hai điều đó, trật tự và sự phá vỡ. Và tối 31-3, trên sân Thiên Trường, câu trả lời sẽ không còn nằm ở những phát biểu mà ở việc bên nào biến được lời nói của mình thành hiện thực.

Tin liên quan

Truyền thông Malaysia dè chừng tuyển Việt Nam

(NLĐO) - Theo báo chí Malaysia, chiến thắng 3-0 của tuyển Việt Nam mới đây chỉ là màn “khởi động” trước cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường.

Việt Nam - Bangladesh: “Song sát” Son - Hên còn dang dở

(NLĐO) - Sự chờ đợi lớn nhất ở trận Việt Nam - Bangladesh nằm ở cặp đôi nhập tịch Nguyễn Xuân Son - Đỗ Hoàng Hên, nhưng chưa mang đến câu trả lời trọn vẹn.

Tái đấu Malaysia, Hoàng Đức kỳ vọng Hoàng Hên sẽ tỏa sáng

(NLĐO) - Hướng tới cuộc tái đấu Malaysia trên sân Thiên Trường, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức kỳ vọng tuyển Việt Nam sẽ trình diễn đẹp, giành kết quả tích cực.

