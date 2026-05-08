VIDEO: Tên lửa, UAV Iran tấn công tàu Mỹ đi qua eo biển Hormuz

Vụ việc diễn ra tối 7-5 (giờ địa phương). Theo truyền thông Iran, lực lượng Mỹ phải rút lui sau khi Washington tấn công một tàu chở dầu của Iran ở vịnh Oman.

Iran công bố video triển khai máy bay không người lái, tên lửa tập kích các chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Hormuz nhưng Mỹ nói không tàu nào bị đánh trúng.

Tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Một số video được hãng thông tấn Fars và kênh truyền thông Sepah của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đăng tải hôm 8-5 cho thấy các lực lượng Iran đã phóng nhiều máy bay không người lái và tên lửa trong đêm 7-5 với lý do các chiến hạm Mỹ "vi phạm lệnh ngừng bắn".

Một quan chức quân sự cấp cao của Iran cáo buộc sau cuộc tấn công vô cớ của máy bay quân sự Mỹ vào một tàu chở dầu của Iran ở vịnh Oman, lực lượng Iran đã ngay lập tức nhắm mục tiêu vào các đơn vị địch tấn công đang hoạt động ở eo biển Hormuz.

IRGC cho phóng loạt UAV trong đêm 7-5. Video: Fars/X

Người này nhấn mạnh lực lượng vũ trang Iran vẫn cảnh giác và sẵn sàng vô hiệu hóa dứt điểm bất kỳ mối đe dọa nào đối với vùng lãnh hải và các tuyến đường hàng hải quan trọng của Iran.

Trong khi đó, theo Fox News, quân đội Mỹ đã thực hiện các cuộc tấn công vào các cảng Qeshm và Bandar Abbas nhưng nhấn mạnh những cuộc tấn công này không có nghĩa là bắt đầu lại chiến sự.

Về phía Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định đã chặn đứng các cuộc tấn công của Iran và thực hiện các cuộc "tấn công tự vệ" nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.