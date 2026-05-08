Tên lửa, UAV Iran lại tấn công UAE

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) ngày 8-5 thông báo trên mạng xã hội X: "Lực lượng phòng không UAE đang đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV xuất phát từ Iran".

UAE cho biết tiếng đánh chặn đã được nghe thấy "ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước" nhưng chưa công bố cụ thể số lượng mục tiêu, thời điểm đánh chặn chính xác hay thiệt hại nếu có.

UAE cũng khuyến cáo người dân không tới gần, chụp ảnh hoặc chạm vào "bất kỳ mảnh vỡ nào rơi xuống sau các vụ đánh chặn thành công".

Đây là cảnh báo thường được đưa ra khi hệ thống phòng không hoạt động trên khu vực dân cư, nhằm tránh nguy cơ từ mảnh tên lửa hoặc UAV còn sót lại.

Lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) diễn tập tại eo biển Hormuz hồi tháng 2-2026. Ảnh: Văn phòng báo chí IRGC

Thông báo được phía UAE đưa ra chỉ vài giờ sau vụ đụng độ mới giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz khiến lệnh ngừng bắn vốn mong manh giữa hai bên tiếp tục chịu sức ép.

Quân đội Mỹ cho biết đã chặn các cuộc tấn công của Iran nhằm vào ba tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz vào tối 7-5. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói các lực lượng Mỹ đã đánh chặn và đáp trả bằng các đòn tự vệ nhằm vào các cơ sở quân sự Iran.

Mỹ khẳng định không tàu nào của họ bị trúng đòn hoặc chịu tổn thất do Iran gây ra.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump nói lệnh ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8-4 vẫn còn giá trị.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Tehran trong lúc các bên tìm kiếm một khuôn khổ chấm dứt chiến sự. "Iran phải hiểu rằng nếu thỏa thuận không được ký kết, họ sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn" – ông cảnh báo.

Khi được hỏi Mỹ và Iran đã gần đạt thỏa thuận hay chưa, Tổng thống Donald Trump nói: "Điều đó có thể xảy ra bất cứ ngày nào" nhưng ông cũng thừa nhận "cũng có thể không xảy ra".

Trong lúc căng thẳng có nguy leo thang, Iran đã thành lập "Cơ quan Quản lý eo biển vịnh Ba Tư" để xét duyệt và thu phí các tàu muốn đi qua Hormuz. Các chuyên gia luật hàng hải cho rằng động thái của Iran có thể vi phạm luật quốc tế, trong đó có nguyên tắc cho phép tàu thuyền đi qua hòa bình.