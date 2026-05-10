HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran có câu trả lời cho Mỹ, nhiều nước vùng Vịnh bị UAV đe dọa

Tường Như

(NLĐO) - Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, Iran đã gửi phản hồi đối với đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến thông qua nước trung gian là Pakistan.

Theo IRNA, một nguồn tin cho biết giai đoạn hiện tại của tiến trình đàm phán chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu ngừng giao tranh. 

Truyền hình nhà nước Iran cho biết Tehran muốn chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, bao gồm ở Lebanon. Tehran cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm "an ninh hàng hải" tại vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz trong phản hồi của mình.

Đề xuất mới nhất của Washington đề cập đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự, mở lại ro biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân của Iran — một vấn đề mà Tehran muốn thảo luận vào giai đoạn sau.

Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ White House về phản hồi của Iran.

Vùng Vịnh lại nóng giữa lúc Iran - Mỹ nối đàm phán - Ảnh 1.

Tehran cho biết đã chính thức chuyển phản hồi đối với đề xuất mới nhất của Mỹ thông qua trung gian Pakistan. Ảnh: IRNA

Ngày 8-4, Islamabad đã làm cầu nối cho một thỏa thuận ngừng bắn giữa Tehran và Washington, qua đó chấm dứt gần 40 ngày leo thang quân sự liên quan các đợt tấn công phối hợp của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Các vòng trao đổi sau đó được tổ chức tại Islamabad nhưng chưa tạo ra bước đột phá đáng kể.

Trong lúc nỗ lực ngoại giao còn dang dở, tình hình an ninh tại vùng Vịnh tiếp tục diễn biến phức tạp. 

Ngày 10-5, một chiếc máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một tàu thương mại ngoài khơi Qatar, gây cháy nhỏ trước khi được khống chế. Không ghi nhận thương vong và hiện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cùng ngày thông báo đã bắn hạ hai drone xâm nhập không phận và quy trách nhiệm cho Iran. 

Trong khi đó, Kuwait cũng xác nhận phát hiện các UAV "thù địch" bay vào không phận nước này rạng sáng cùng ngày và lực lượng phòng vệ đã triển khai biện pháp ứng phó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ nối lại các đợt không kích quy mô lớn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz và thu hẹp chương trình hạt nhân.

Một trong những nút thắt lớn của đàm phán vẫn là chương trình hạt nhân Iran, đặc biệt liên quan kho uranium làm giàu cấp độ cao của Tehran. 

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện sở hữu hơn 440 kg uranium làm giàu tới mức 60%, chỉ còn cách ngưỡng vũ khí hạt nhân một bước kỹ thuật ngắn.

Trong bối cảnh đó, quân đội Iran tuyên bố đặt các cơ sở hạt nhân trong trạng thái "sẵn sàng cao độ", cảnh báo nguy cơ đối phương tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm tiếp cận hoặc kiểm soát nguồn vật liệu chiến lược này.

Tin liên quan

Iran hành động “gắt”, tàu hàng trúng đòn ở eo biển Hormuz

Iran hành động “gắt”, tàu hàng trúng đòn ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Một tàu hàng bị đánh trúng ngoài khơi Doha trong lúc Qatar tìm cách vượt phong tỏa Hormuz và Iran đe dọa “làm khó” tàu các nước theo Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Israel lập căn cứ bí mật, không kích quân đội Iraq để giữ kín vị trí?

(NLĐO) – Dẫn lời quan chức cấp cao Mỹ, tờ The Wall Street Journal cho biết Israel đã thiết lập căn cứ quân sự bí mật tại khu vực hẻo lánh thuộc sa mạc của Iraq.

Mỹ Iran vùng Vịnh Pakistan Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế drone
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo