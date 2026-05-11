Quốc tế

Nhận được câu trả lời của Iran, ông Donald Trump phản ứng gay gắt

Xuân Mai

(NLĐO) - Iran gửi phản hồi về đề xuất mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự thông qua nhà hòa giải Pakistan, song Tổng thống Donald Trump nhanh chóng bác bỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-5 gọi đây là điều "hoàn toàn không thể chấp nhận được!". Theo hãng tin AP, đây là bước lùi mới nhất trong các nỗ lực giải quyết tình trạng đối đầu ở vịnh Ba Tư.

Truyền hình nhà nước Iran đưa tin Tehran bác bỏ đề xuất của Mỹ vì cho rằng điều này chẳng khác nào đầu hàng. Thay vào đó, Iran yêu cầu Mỹ phải bồi thường chiến sự, Iran có toàn quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz, chấm dứt các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Động thái bác bỏ phản hồi của Iran từ phía ông Donald Trump không có thêm chi tiết nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước đó, ông cáo buộc Tehran đã "chơi đùa" với Mỹ trong suốt gần 50 năm qua, cảnh báo thêm "họ sẽ không còn cười được nữa đâu!".

Song song đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Washington sẽ thu giữ kho uranium làm giàu của Iran "vào một thời điểm nào đó", lặp lại một trong những yêu cầu chính của ông trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 10-5, khi được hỏi cuộc chiến với Iran đã tiến đến giai đoạn nào khi Mỹ vẫn chưa thu giữ được vật liệu phân hạch của Iran, ông nói: "Chúng ta sẽ có được chúng vào một thời điểm nào đó, bất cứ điều gì chúng ta muốn. Chúng ta đã giám sát nó, như mọi người biết đấy, tôi đã thành lập một lực lượng gọi là Lực lượng Không gian… Nếu bất cứ ai đến gần nơi đó, chúng ta sẽ biết. Chúng ta sẽ cho nổ tung họ".

Trong đề xuất mới nhất, Mỹ tiếp tục gây áp lực, yêu cầu Iran cam kết không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, chấm dứt mọi hoạt động làm giàu và từ bỏ kho uranium được làm giàu ở mức độ cao. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Iran hiện vẫn giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu ở mức 60%. Để đạt cấp độ chế tạo vũ khí, tỉ lệ làm giàu thường đòi hỏi ở mức từ 90% trở lên.

Trong khi đó, Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã ban hành các chỉ thị mới và mang tính quyết định "nhằm tiếp tục chiến dịch và đối đầu mạnh mẽ với kẻ thù" trong một cuộc họp với người đứng đầu bộ chỉ huy quân sự liên quân. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin này nhưng không nêu chi tiết.

