Chiến sự Trung Đông ngày 16-3: Ông Donald Trump bị từ chối, tên lửa và UAV "vây" vùng Vịnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chiến sự Trung Đông ngày 16-3: Ông Donald Trump bị từ chối, tên lửa và UAV "vây" vùng Vịnh

Anh Thư

(NLĐO) - Tên lửa lao trúng một xe dân sự ở Abu Dhabi - Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) trong bối cảnh Iran tiếp tục không kích nhiều nước Trung Đông

UAE 3 lần bị trúng tên lửa, UAV

Chiều 16-3, tức ngày thứ 17 của cuộc xung đột đang làm rung chuyển Trung Đông, văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết một người đã thiệt mạng sau khi quả tên lửa lao vào một phương tiện dân sự ở khu vực al Bahyah của thành phố này.

"Công chúng được khuyến cáo chỉ nên lấy thông tin từ các nguồn chính thức và tránh lan truyền tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng" - thông báo nêu rõ.

Trung Đông rung chuyển ngày thứ 17: Thủ đô UAE hứng tên lửa, bộ binh Israel tấn công Lebanon - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ phía sân bay quốc tế Dubai ngày 16-3 - Ảnh: AP

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sân bay quốc tế Dubai ở thành phố cùng tên của UAE đã phải tạm ngừng hoạt động một thời gian, sau khi một chiếc máy bay không người lái (UAV) lao vào bồn chứa nhiên liệu.

Trong lúc đó, một chiếc UAV khác cũng tấn công khu công nghiệp Fujairah. Một cơ sở lọc dầu ở Fujairah từng bị thiệt hại do không kích vào ngày 14-3.

Các quốc gia vùng Vịnh khác là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi cũng báo cáo đã đánh chặn được UAV và tên lửa, theo Guardian.

Một cuộc không kích cũng đã nhắm vào trụ sở Lực lượng Huy động nhân dân tại khu vực Jurf al-Sakhar của Iraq, làm 3 người bị thương. Trong khi đó, hệ thống phòng không nước này đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và căn cứ không quân Balad.

Trung Đông rung chuyển ngày thứ 17: Thủ đô UAE hứng tên lửa, bộ binh Israel tấn công Lebanon - Ảnh 2.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị hư hại hôm 14-3. Tòa nhà này tiếp tục bị nhắm mục tiêu sáng 16-3 - Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, Iran biện minh cho việc leo thang tấn công vào các quốc gia Trung Đông khác là tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại khu vực này. Tuy nhiên, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự của các quốc gia vùng Vịnh đã bị ảnh hưởng, bao gồm sân bay, cảng, các cơ sở dầu khí.

Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ "hạn chế"

Quân đội Israel cùng ngày 16-3 cho biết họ đã bắt đầu "các hoạt động trên bộ hạn chế" chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở miền Nam Lebanon, sau một loạt cuộc không kích và pháo kích dữ dội.

Iran và Israel cũng tiếp tục tấn công lẫn nhau, với tuyên bố từ phía Israel cho biết đang nhắm mục tiêu vào các nguồn lực tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran. Israel thông báo đã tấn công hơn 200 mục tiêu trong ngày 15-3.

Theo chiều ngược lại, một số hãng truyền thông Israel đưa tin ít nhất một tên lửa của Iran đã bắn vào miền Trung Israel, mặc dù vẫn chưa rõ đó là do mảnh vỡ hay là một cú đánh trực tiếp. Còi báo động đã vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel trong ngày 16-3.

Iran cũng ra cảnh báo các nước thứ 3 "không nên can thiệp" vào xung đột, theo Al Jazeera.

Trung Đông rung chuyển ngày thứ 17: Thủ đô UAE hứng tên lửa, bộ binh Israel tấn công Lebanon - Ảnh 3.

Một đồn cảnh sát ở Tehran - Iran hứng không kích ngày 15-3 - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp bị từ chối

Theo Financial Times, Tổng thống Donald Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ giải tỏa tắc nghẽn ở eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi một loạt quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh..., gửi tàu đến tham gia cùng với Mỹ trong hoạt động.

Nhật Bản và Úc cho biết họ không có kế hoạch làm điều đó. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Anh cho biết họ đang thảo luận các phương án, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm về vấn đề này với ông Donald Trump. Trong khi đó, Pháp dứt khoát từ chối kêu gọi của tổng thống Mỹ.

Nhật Bản xả kho dầu

Nhật Bản cho biết họ bắt đầu giải phóng lượng dầu dự trữ chiến lược của mình sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) trước đó thông báo việc xả kho sẽ bắt đầu ở châu Á và châu Đại Dương trước các khu vực khác.

Xung đột Trung Đông tiếp tục gây lo ngại lớn về nguồn cung, đẩy giá dầu tối 15-3 (giờ Mỹ) lên mức cao nhất kể từ tháng 7-2022. Giá dầu Brent có lúc tăng đến mức 106,12 USD/thùng, trong khi dầu thô chuẩn Mỹ WIT đạt 101,53 USD/thùng.

(NLĐO) - Iran hôm 15-3 đã phóng "tên lửa khiêu vũ" Sejjil-2 lần đầu tiên trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, theo hãng tin PressTV của Iran.

(NLĐO) - Giá dầu gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã phá hủy hầu hết đảo Kharg của Iran và có thể tấn công "vài lần nữa cho vui".

(NLĐO) - Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ mọi tin đồn và khẳng định ông hoàn toàn khỏe mạnh.

UAE Trung Đông không kích Iran vùng Vịnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo