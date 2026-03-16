Chiến sự Trung Đông ngày 16-3: Ông Donald Trump bị từ chối, tên lửa và UAV "vây" vùng Vịnh

UAE 3 lần bị trúng tên lửa, UAV

Chiều 16-3, tức ngày thứ 17 của cuộc xung đột đang làm rung chuyển Trung Đông, văn phòng truyền thông Abu Dhabi cho biết một người đã thiệt mạng sau khi quả tên lửa lao vào một phương tiện dân sự ở khu vực al Bahyah của thành phố này.



"Công chúng được khuyến cáo chỉ nên lấy thông tin từ các nguồn chính thức và tránh lan truyền tin đồn hoặc thông tin chưa được kiểm chứng" - thông báo nêu rõ.

Khói bốc lên từ phía sân bay quốc tế Dubai ngày 16-3 - Ảnh: AP

Trước đó, vào sáng cùng ngày, sân bay quốc tế Dubai ở thành phố cùng tên của UAE đã phải tạm ngừng hoạt động một thời gian, sau khi một chiếc máy bay không người lái (UAV) lao vào bồn chứa nhiên liệu.

Trong lúc đó, một chiếc UAV khác cũng tấn công khu công nghiệp Fujairah. Một cơ sở lọc dầu ở Fujairah từng bị thiệt hại do không kích vào ngày 14-3.

Các quốc gia vùng Vịnh khác là Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi cũng báo cáo đã đánh chặn được UAV và tên lửa, theo Guardian.

Một cuộc không kích cũng đã nhắm vào trụ sở Lực lượng Huy động nhân dân tại khu vực Jurf al-Sakhar của Iraq, làm 3 người bị thương. Trong khi đó, hệ thống phòng không nước này đánh chặn các cuộc tấn công bằng UAV gần Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và căn cứ không quân Balad.

Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bị hư hại hôm 14-3. Tòa nhà này tiếp tục bị nhắm mục tiêu sáng 16-3 - Ảnh: AP

Theo Al Jazeera, Iran biện minh cho việc leo thang tấn công vào các quốc gia Trung Đông khác là tấn công vào các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại khu vực này. Tuy nhiên, nhiều cơ sở hạ tầng dân sự của các quốc gia vùng Vịnh đã bị ảnh hưởng, bao gồm sân bay, cảng, các cơ sở dầu khí.

Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ "hạn chế"

Quân đội Israel cùng ngày 16-3 cho biết họ đã bắt đầu "các hoạt động trên bộ hạn chế" chống lại nhóm vũ trang Hezbollah ở miền Nam Lebanon, sau một loạt cuộc không kích và pháo kích dữ dội.

Iran và Israel cũng tiếp tục tấn công lẫn nhau, với tuyên bố từ phía Israel cho biết đang nhắm mục tiêu vào các nguồn lực tên lửa đạn đạo và hệ thống phòng không của Iran. Israel thông báo đã tấn công hơn 200 mục tiêu trong ngày 15-3.

Theo chiều ngược lại, một số hãng truyền thông Israel đưa tin ít nhất một tên lửa của Iran đã bắn vào miền Trung Israel, mặc dù vẫn chưa rõ đó là do mảnh vỡ hay là một cú đánh trực tiếp. Còi báo động đã vang lên khắp miền Trung và miền Nam Israel trong ngày 16-3.

Iran cũng ra cảnh báo các nước thứ 3 "không nên can thiệp" vào xung đột, theo Al Jazeera.

Một đồn cảnh sát ở Tehran - Iran hứng không kích ngày 15-3 - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp bị từ chối

Theo Financial Times, Tổng thống Donald Trump cảnh báo NATO sẽ đối mặt với một tương lai "rất tồi tệ" nếu các đồng minh của Mỹ không hỗ trợ giải tỏa tắc nghẽn ở eo biển Hormuz.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã kêu gọi một loạt quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh..., gửi tàu đến tham gia cùng với Mỹ trong hoạt động.

Nhật Bản và Úc cho biết họ không có kế hoạch làm điều đó. Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.

Anh cho biết họ đang thảo luận các phương án, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm về vấn đề này với ông Donald Trump. Trong khi đó, Pháp dứt khoát từ chối kêu gọi của tổng thống Mỹ.