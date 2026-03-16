Quốc tế

Iran đổi chiến thuật, Mỹ - Israel chạy đua tìm diệt kho tên lửa

Cao Lực

(NLĐO) - Iran sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để tấn công hầu hết quốc gia láng giềng trong cuộc chiến đang diễn ra hơn 2 tuần qua.

Tuy nhiên, mức độ tàn phá của các cuộc tấn công này cho đến nay phần lớn đã bị hạn chế bởi hệ thống phòng thủ tiên tiến của Israel, Mỹ và các đối tác Ả Rập trong khu vực.

Lực lượng vũ trang của Iran dường như đang chạy đua để bảo toàn số vũ khí tấn công còn lại.

"Điều bất ngờ lớn nhất là Iran đã không lựa chọn hoặc không thể áp đảo hệ thống phòng không của các nước Ả Rập vùng Vịnh theo cách có tác động thực sự lớn" - ông Ryan Bohl, nhà phân tích cấp cao về Trung Đông và Bắc Phi tại công ty tình báo rủi ro RANE, nói với Business Insider.

Theo ông Bohl, Iran dường như thích "phân tán các cuộc tấn công" hoặc tập trung phần lớn vào Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Một phép thử quan trọng là liệu lực lượng Iran có thể bảo toàn được số UAV và tên lửa còn lại trước các chiến dịch săn lùng của Mỹ và Israel hay không.

Iran đổi chiến thuật, Mỹ và Israel sắp nếm mùi Ukraine? - Ảnh 1.

Những loại UAV giá rẻ như Shahed-136 khiến hệ thống phòng không hiện đại gặp khó chủ yếu vì bài toán chi phí, số lượng và đặc tính bay. Ảnh: AP

Chiến dịch không kích quy mô lớn bắt đầu từ ngày 28-2 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho kho vũ khí của Iran.

Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết số cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã giảm hơn 80% chỉ chưa đầy một tuần sau khi giao tranh nổ ra. Ngoài ra, chỉ sau hơn một tuần giao tranh, quân đội Israel tuyên bố 75% bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy.

Hiện vẫn khó xác định liệu lựa chọn vũ khí của Tehran là do chiến lược hay chỉ đơn giản là những gì còn sót lại sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel. Truyền thông nhà nước Iran cho biết tính đến ngày 5-3, Tehran đã phóng 500 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời triển khai 2.000 UAV.

Các tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fatah-110 của Iran dường như được sử dụng với số lượng lớn, trong khi các mẫu tầm trung tiên tiến hơn như Khorramshahr-4 và Fattah-1 mới chỉ được dùng rất hạn chế.

"Iran đang sử dụng tên lửa theo cách hơi khác so với năm 2025. Họ dường như triển khai với nhịp độ ổn định và nhắm vào nhiều mục tiêu khác nhau, thay vì tiến hành các đợt tấn công ồ ạt vào một địa điểm duy nhất. Thay vì cố gây thiệt hại tối đa, họ dường như đang cố làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn của Mỹ và các đồng minh" - chuyên gia James Devine của Trường ĐH Mount Allison (Canada) cho biết.

Theo chuyên gia Arash Azizi của Trường ĐH Boston (Mỹ), mặc dù Iran đã tiêu hao đáng kể nguồn lực quân sự, họ vẫn có thể phân bổ đủ và thậm chí tiếp tục sản xuất để duy trì cuộc chiến trong một thời gian.

"Về cơ bản, họ đang chiến đấu theo kiểu chiến tranh du kích" – ông khẳng định.

Iran đổi chiến thuật, Mỹ và Israel sắp nếm mùi Ukraine? - Ảnh 2.

Máy bay ném bom B-1B Lancer được Mỹ sử dụng chống lại các mục tiêu quân sự tại Iran. Ảnh: Không quân Mỹ.

Ngoài việc tấn công Israel bằng các tên lửa đạn đạo tầm trung tiên tiến, Iran còn nhắm mục tiêu vào tất cả các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh.

"Mối đe dọa mới nhất vẫn là UAV Shahed giá rẻ. Mỹ, Israel và các nước vùng Vịnh vẫn chưa có giải pháp rõ ràng để ngăn chặn hoàn toàn. Giống như việc Ukraine đã gặp khó khăn trong việc chặn UAV Shahed, rất có khả năng những quốc gia này sẽ gặp vấn đề tương tự" - ông Bohl nhận định.

Iran cũng đã tấn công trực tiếp quân đội Mỹ ở một số nơi. Một quả đạn của Iran đã đánh trúng trung tâm tác chiến chiến thuật ở Kuwait vào ngày 1-3, khiến 6 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Iran còn bắn tên lửa gắn đầu đạn chùm vào Israel. "Đạn chùm sẽ không gây ra thiệt hại cấu trúc lớn hay xuyên thủng các hầm trú bom đúng chuẩn. Tuy nhiên, chúng khó bị đánh chặn và rất nguy hiểm đối với các mục tiêu mềm và dân thường. Chúng có thể không phải là yếu tố thay đổi cục diện nhưng chúng chắc chắn sẽ gia tăng áp lực chính trị lên Mỹ và Israel" - ông Devine giải thích.

Nhiều đồng minh nói không với lời kêu gọi của ông Donald Trump

