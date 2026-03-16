Quốc tế

Nhiều đồng minh nói không với lời kêu gọi của ông Donald Trump

Thu Hương

(NLĐO) - Theo dữ liệu từ Cơ quan Hàng hải Quốc tế, hiện có khoảng 1.000 tàu đang bị mắc kẹt và không thể lưu thông qua eo biển Hormuz.

Lời kêu gọi các quốc gia đồng minh gửi lực lượng hải quân phối hợp cùng Mỹ để đảm bảo an toàn cho eo biển Hormuz của Tổng thống Donald Trump hiện vẫn chưa nhận được những phản hồi cụ thể.

Ngày 14-3, trên nền tảng Truth Social, ông Donald Trump tuyên bố nhiều quốc gia sẽ gửi tàu chiến, phối hợp với Mỹ để giữ cho eo biển Hormuz "thông thoáng và an toàn".

Tổng thống Mỹ hy vọng Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và các nước khác sẽ gửi tàu đến khu vực để eo biển Hormuz "không còn là mối đe dọa từ một quốc gia đã bị mất hoàn toàn quyền lực".

Ngày 15-3, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với đài NBC News rằng ông đang "đối thoại" với một số quốc gia được Tổng thống Donald Trump đề cập tới. Ông cho biết Mỹ kỳ vọng Trung Quốc "sẽ là đối tác mang tính xây dựng" trong nỗ lực khôi phục lưu thông tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, đến nay, các nước vẫn chưa đưa ra cam kết cụ thể.

Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Liu Pengyu tuyên bố "tất cả các bên đều có trách nhiệm đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và không bị gián đoạn" và Trung Quốc sẽ "tăng cường liên lạc với các bên liên quan" để thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng, nhưng không đề cập đến việc triển khai quân sự theo đề nghị của Washington.

Tại Anh, Thủ tướng Keir Starmer đã từ chối gửi tàu chiến dù đang chịu sức ép giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước.

Chính phủ Anh hiện chỉ cân nhắc triển khai các thiết bị bay không người lái dò mìn thay vì đưa tàu sân bay hay khu trục hạm vào khu vực xung đột.

Đồng minh chưa cam kết hộ tống tàu qua Hormuz theo đề xuất của Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Tàu khu trục HMS Dragon được điều tới phía đông Địa Trung Hải để hỗ trợ phòng thủ cho Cyprus, nhưng Anh chưa triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz. Ảnh: PA.

Tương tự, Pháp nhấn mạnh mọi sứ mệnh hộ tống chỉ được thực hiện khi điều kiện cho phép và tình hình giao tranh đã lắng xuống, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết ông rất hoài nghi về kế hoạch này và tuyên bố Đức sẽ không trở thành một phần bên tích cực tham gia của cuộc xung đột.

Trái ngược với cách tiếp cận quân sự của Mỹ, Ấn Độ ưu tiên đàm phán trực tiếp với Tehran để giải vây cho các tàu hàng. Chia sẻ với tờ Financial Times, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar cho biết các cuộc thảo luận đã giúp hai tàu chở khí đốt treo cờ Ấn Độ đi qua eo biển an toàn vào ngày 14-3.

Ông Jaishankar nhấn mạnh rằng từ góc độ của Ấn Độ, việc phối hợp và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại sẽ mang lại kết quả tốt hơn.

Đồng minh chưa cam kết hộ tống tàu qua Hormuz theo đề xuất của Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Một tàu chở hàng mang cờ Thái Lan bị tấn công tại eo biển Hormuz gần đây. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28-2, ít nhất 10 tàu dầu đã bị tấn công hoặc trở thành mục tiêu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Hàng hải Quốc tế, hiện có khoảng 1.000 tàu đang bị mắc kẹt và không thể lưu thông qua eo biển Hormuz.

Phía Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn "mở cửa" cho tất cả các nước ngoại trừ Mỹ và các đồng minh trực tiếp tham gia chiến dịch quân sự. Chuẩn tướng Ali Mohammad Naini, người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã lên tiếng thách thức tuyên bố của ông Donald Trump về việc năng lực hải quân Iran đã bị tiêu diệt.

Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Ali Mohammad Naini rằng nếu ông Donald Trump tin rằng hải quân Iran đã bị phá hủy thì hãy thử đưa tàu vào Vịnh Ba Tư để kiểm chứng.

Tin liên quan

Iran lần đầu tiên phóng "tên lửa khiêu vũ" tấn công Mỹ - Israel

Iran lần đầu tiên phóng “tên lửa khiêu vũ” tấn công Mỹ - Israel

(NLĐO) - Iran hôm 15-3 đã phóng "tên lửa khiêu vũ" Sejjil-2 lần đầu tiên trong cuộc xung đột với Mỹ và Israel, theo hãng tin PressTV của Iran.

Không dễ nối lại đàm phán Mỹ - Iran

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 14-3 cho biết hiện chưa có sáng kiến nghiêm túc nào để nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Ông Donald Trump nghi tân lãnh tụ tối cao Iran tử nạn, Tehran phản pháo

(NLĐO) - Số phận ông Mojtaba Khamenei - người vừa kế vị cha mình làm Lãnh tụ tối cao Iran - trở thành tâm điểm tranh cãi giữa Washington và Tehran.

