Điểm nóng xung đột ngày 26-4: Ông Donald Trump lại đổi ý về đàm phán với Iran

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 26-4: Ông Donald Trump lại đổi ý về đàm phán với Iran

Tường Như - Hải Ngọc

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của các nhà đàm phán Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để tham gia hòa đàm với Iran.

"Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của mình tới Islamabad - Pakistan để gặp phía Iran" - ông viết trên Truth Social hôm 25-4. "Quá nhiều thời gian bị lãng phí cho việc di chuyển, quá nhiều công việc!"

"Ngoài ra, còn có sự đấu đá nội bộ và hỗn loạn lớn trong 'ban lãnh đạo' của họ"- ông nói. "Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ. Và chúng ta nắm mọi lợi thế, họ thì không có gì! Nếu họ muốn đàm phán, tất cả những gì họ cần làm là gọi cho chúng ta!!!"

Trước đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm 24-4 rằng hai nhà đàm phán trên sẽ đến Islamabad để tiến hành "các cuộc đàm phán trực tiếp" nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, hơn 50 ngày sau khi Mỹ và Israel bắt đầu không kích Iran.

Về phần Iran, sau khoảng 20 giờ đàm phán với các quan chức cấp cao Pakistan, bao gồm Thống chế Asim Munir và Thủ tướng Shehbaz Sharif, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã rời Islamabad và đang trên đường tới thủ đô Muscat của O,am.

Các quan chức Pakistan giữ kín thông tin về việc liệu phía Iran có đồng ý tiến hành vòng đàm phán thứ hai hay không, tuy nhiên họ nói với CBS News rằng ông Araghchi dự kiến quay lại Islamabad vào ngày 26 hoặc 27-4.

Mỹ - Iran căng thẳng quanh kho uranium làm giàu cao - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh ghi lại khu phức hợp hạt nhân Isfahan của Iran, nơi được cho là lưu trữ uranium làm giàu cao với nhiều khu vực bị che phủ và gia cố sau xung đột. Ảnh: AP

Vướng mắc hàng đầu giữa Mỹ và Iran hiện nay là chương trình hạt nhân của Iran. 

Theo Al Jazeera, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí Mỹ Daryl Kimball cho biết phần lớn kho uranium của Iran hiện đã được xác định vị trí. Trong tổng số khoảng 440 kg, có khoảng 200 kg được cho là nằm gần khu phức hợp hạt nhân Isfahan, phần còn lại ở cơ sở Fordow.

Tuy vậy, ông Kimball nhấn mạnh cơ quan Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế cần quay lại thực địa để kiểm tra và xác lập lại dữ liệu.

Ông cũng bác bỏ cách gọi "bụi hạt nhân" mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng sử dụng, cho rằng vật liệu này thực chất là khí uranium hexafluoride (không phải dạng bụi).

Theo ông, số vật liệu này có thể được lưu trữ trong các đường hầm hoặc bị chôn vùi dưới những công trình bị hư hại sau các đợt không kích của Mỹ vào tháng 6 năm ngoái, với hình dạng tương tự các bình khí.

Đây cũng là chất độc hại, đòi hỏi quy trình xử lý nghiêm ngặt nếu muốn vận chuyển hoặc pha loãng xuống mức làm giàu thấp hơn.

Ở một diễn biến liên quan, ông Jason Campbell, chuyên gia của Viện nghiên cứu Trung Đông, nhận định bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm thu giữ số uranium này bằng biện pháp quân sự sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và rủi ro rất cao.

Theo ông Campbell, yếu tố then chốt là phải có thông tin tình báo chính xác gần như tuyệt đối về vị trí của kho uranium. 

Nếu số vật liệu này bị phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau, mức độ nguy hiểm sẽ tăng lên theo cấp số nhân do đòi hỏi các chiến dịch quân sự đồng thời.

Các cơ sở hạt nhân tại các thành phố như Isfahan, Natanz và Fordow được xem là những nơi có khả năng chứa kho uranium của Iran. Trong đó, cơ sở tại Isfahan được đánh giá là mục tiêu trọng tâm. 

Theo các nguồn tin công khai, Iran có thể đã chuyển phần lớn uranium làm giàu cao về đây trước cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi năm ngoái.

Tuy nhiên, trở ngại kỹ thuật tại Isfahan là rất lớn. Ông Campbell cho biết ba lối vào chính của cơ sở này đã bị hư hại và sau đó bị phía Iran lấp đất, khiến việc tiếp cận gần như không thể thực hiện dễ dàng.

Tin liên quan

Điều bất thường khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Pakistan

Điều bất thường khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran đến Pakistan

(NLĐO) - Giữa lúc Pakistan nỗ lực làm trung gian hạ nhiệt xung đột, Bộ trưởng Ngoại giao Iran tới TP Islamabad nhưng tuyên bố không đối thoại trực tiếp với Mỹ.

Chiến sự Trung Đông ngày 25-4: Đức điều tàu rà thủy lôi đến Hormuz, Iran "vào việc" ở Islamabad

(NLĐO) - Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ cũng sẽ xem xét tham gia hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz nếu Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận.

Iran công bố loạt ảnh bắt tàu container ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Hãng tin Tasnim đã công bố loạt ảnh về Epaminondas, một trong 2 tàu container bị Iran bắt giữ hôm 22-4.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo