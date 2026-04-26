Quốc tế

Ông Donald Trump nói về diễn biến bất ngờ trong đàm phán với Iran

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngay khi tổng thống Mỹ vừa hủy chuyến công tác của phái đoàn Mỹ tới Islamabad để đàm phán hòa bình vòng 2, phía Iran lập tức "đưa ra một đề xuất mới".

"Họ (phía Iran) đã đưa cho chúng tôi một bản đề xuất lẽ ra phải tốt hơn thế. Nhưng thú vị là, ngay khi tôi vừa hủy cuộc họp, chỉ trong vòng 10 phút, chúng tôi đã nhận được một bản mới tốt hơn nhiều" - Tổng thống Mỹ Donald Trump chia sẻ với phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một hôm 25-4, theo tin từ Bloomberg.

Tổng thống Donald Trump cũng khẳng định với báo giới rằng phía Mỹ đang nắm "mọi lợi thế" trong các cuộc đàm phán hòa bình thứ hai. Ông chủ Nhà Trắng nói thêm "chúng tôi sẽ làm việc qua điện thoại và họ có thể gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào họ muốn".

Ông Donald Trump nói về diễn biến bất ngờ, nhận được đề xuất “tốt hơn” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo kế hoạch ban đầu, đặc phái viên Steve Witkoff và cố vấn Jared Kushner (con rể của ông Donald Trump) sẽ tới thủ đô Islamabad của Pakistan để thực hiện vòng đàm phán thứ hai. Trước đó, Phó Tổng thống JD Vance là người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên.

Tờ Hill đưa tin trong ngày 24-4, giữa các quan chức Mỹ và Iran đã nảy sinh tranh cãi về việc liệu đôi bên có thực sự gặp mặt trực tiếp trong các cuộc hội đàm dự kiến vào cuối tuần hay không.

Cùng ngày hôm đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ với Fox News rằng các phái đoàn sẽ tiến hành đối thoại "trực tiếp". Tuy nhiên, phía phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Tehran đã lập tức bác bỏ thông tin này.

"Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch giữa Iran và Mỹ. Các ý kiến của phía Iran sẽ được chuyển tải thông qua Pakistan" - ông Esmaeil Baqaei khẳng định trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào chiều 24-4.

Ông Donald Trump nói về diễn biến bất ngờ, nhận được đề xuất “tốt hơn” - Ảnh 2.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi (thứ năm từ trái sang) có buổi hội kiến với Thủ tướng Shehbaz Sharif (giữa) tại Islamabad vào ngày 25-4. Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Pakistan/AP

Đến sáng ngày kế tiếp (25-4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cùng các quan chức Tehran khác đã có buổi làm việc với các nhà trung gian Pakistan tại Islamabad để tiến hành đàm phán gián tiếp, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai bên vẫn đang có hiệu lực.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Araghchi đánh giá cuộc hội đàm hôm 25-4 là "rất hiệu quả", đồng thời dành lời khen ngợi cho vai trò điều phối của phía Pakistan.

Ông cho biết phái đoàn Iran đã "trình bày lập trường của Tehran về một khung làm việc khả thi nhằm chấm dứt vĩnh viễn chiến sự nhắm vào Iran". Thế nhưng, theo ông Araghchi, "vẫn còn phải chờ xem liệu phía Mỹ có thực sự nghiêm túc với con đường ngoại giao hay không".

Liên quan đến nỗ lực ngoại giao này, cơ quan phát thanh - truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ không tham gia vào các cuộc "đàm phán cưỡng ép" với Mỹ chừng nào còn phải đối mặt với áp lực và đe dọa.

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, ông Pezeshkian cho rằng các hành động hiện tại của Mỹ đang làm xói mòn lòng tin và khiến lộ trình đối thoại trở nên phức tạp.

Ông nhấn mạnh tiến trình sẽ khó đạt kết quả trừ phi Washington chấm dứt "các hành động thù địch và áp lực quân sự", đồng thời dỡ bỏ các rào cản vận hành, bao gồm việc phong tỏa tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Đáp lại, Thủ tướng Sharif khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy hòa bình khu vực.

Sau khi kết thúc làm việc tại đây vào ngày 25-4, phái đoàn Iran đã rời Islamabad để đến Muscat - Oman nhằm tiếp tục các cuộc thảo luận khu vực khác.

Trong một diễn biến khác, Đại sứ quán Iran tại Nam Phi ngày 25-4 tuyên bố Tehran sẵn sàng mở các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ và Israel ở Tây Á nếu bị khiêu khích.

Điểm nóng xung đột ngày 26-4: Ông Donald Trump lại đổi ý về đàm phán với Iran

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy chuyến đi của các nhà đàm phán Steve Witkoff và Jared Kushner tới Pakistan để tham gia hòa đàm với Iran.

