Sáng nay 12-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng nay 12-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt giảm mạnh dù giá thế giới tăng.

Giá vàng miếng SJC tự do giảm rất mạnh

Sáng 12-9, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, trái ngược với xu hướng tăng trên thị trường thế giới.

Ngay khi mở cửa, các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh giá vàng miếng SJC xuống còn 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 132,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày, đưa giá vàng miếng rời xa mốc đỉnh lịch sử.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng này khi rơi về mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128,4 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Không chỉ các công ty vàng lớn, thị trường tự do cũng chứng kiến mức giảm sâu hơn. Một số cửa hàng ở TP HCM sáng nay niêm yết vàng miếng SJC ở mức 129,6 – 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với hôm qua. 

Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng SJC ở chợ đen đã mất tổng cộng khoảng 12 triệu đồng/lượng – phản ánh rõ sự mất cân đối cung cầu.

Sáng nay 12-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm mạnh

Người dân đua nhau bán vàng

Theo đại diện một công ty vàng tại TP HCM, trong 2 ngày qua, lượng người dân mang vàng đi bán – từ vàng miếng SJC đến vàng nhẫn – tăng mạnh. Diễn biến này xảy ra ngay sau các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về việc siết quản lý, ổn định thị trường vàng, cho thấy tác động nhanh chóng của các biện pháp điều hành.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay ở mức 3.647 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với phiên trước nhờ số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu hỗ trợ thị trường. Quy đổi theo tỉ giá, giá vàng thế giới vào khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, hiện thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 16,4 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch đã thu hẹp đáng kể so với trên 20 triệu đồng/lượng những ngày trước.

Sáng nay 12-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục lao dốc- Ảnh 3.

Giá vàng trong nước giảm nhanh trong 2 ngày qua


Tin liên quan

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

Chiều 11-9, giá vàng miếng SJC giảm mạnh

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC bất ngờ giảm cả triệu đồng/lượng, mức giảm mạnh hơn cả vàng thế giới cùng thời điểm

Giá vàng hôm nay 11-9: Tiếp tục đà giảm

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay (11-9) tiếp tục xu hướng giảm khi dữ liệu lạm phát tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Sáng 10-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm mạnh

(NLĐO) – Một số cửa hàng ở TP HCM bất ngờ giảm mạnh giá mua - bán vàng miếng SJC bằng với giá tại các công ty vàng lớn.

giá vàng giá vàng miếng SJC giá vàng nhẫn giá vàng sjc giá vàng pnj giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo