Hỏi nóng - đáp nhanh

Chiều 19-5, giá vàng mất 30 triệu đồng/lượng so với đỉnh và lý do sức mua giảm mạnh

Thái Phương thực hiện

(NLĐO) – Ngược với việc xếp hàng khi giá vàng ở vùng đỉnh, thị trường vàng trong nước đang giao dịch ảm đạm, sức mua giảm mạnh.

Chiều 19-5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đảo chiều giảm về quanh mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Vàng nhẫn 99,99% các thương hiệu cũng có mức giá tương tự. 

So với vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 27-30 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng đã giảm mạnh so với đỉnh, thị trường vẫn khá trầm lắng ở cả chiều mua lẫn bán trái ngược với những giai đoạn giá vàng liên tục tăng phi mã hồi năm 2025 và đầu năm 2026. 

Phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với chuyên gia vàng Trần Duy Phương về diễn biến của giá vàng ở hiện tại và dự báo mới nhất.

- Phóng viên: Vì sao giá vàng trong nước đã giảm khoảng 30 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh nhưng sức mua vẫn yếu?

*Chuyên gia vàng Trần Duy Phương: Thị trường vàng trong nước hiện khá trầm lắng. Nguyên nhân đầu tiên là phần lớn người có nhu cầu mua vàng đã xuống tiền từ khoảng 2-3 tháng trước. Khi xảy ra chiến sự giữa Mỹ - Iran, nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí lên tới 200 triệu đồng/lượng nên đã mua vào với số lượng lớn.

Tuy nhiên, giá vàng thế giới sau đó giảm mạnh từ vùng khoảng 5.400 USD/ounce xuống còn quanh 4.500 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước liên tục đi xuống.

Khi xu hướng tăng không còn, tâm lý người mua cũng trở nên thận trọng hơn. Những người đã mua vàng trước đó hiện có xu hướng chờ cơ hội bán ra để cắt lỗ hoặc thu hồi vốn.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất tiết kiệm hiện nay ở mức khá hấp dẫn nên một phần dòng tiền đã chuyển sang gửi ngân hàng thay vì đầu tư vàng. Chênh lệch giá mua - bán vàng cũng không còn hấp dẫn như trước, khiến thị trường giao dịch kém sôi động.

- Vì sao giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá tại các doanh nghiệp lớn?

*Cách đây vài tháng, vàng miếng SJC và vàng nhẫn của nhiều thương hiệu luôn trong tình trạng khan hiếm. Người dân phải xếp hàng dài để mua, thậm chí mỗi người chỉ được mua giới hạn 1 lượng vàng miếng hoặc 1-2 chỉ vàng nhẫn. Khi đó, giá vàng trên thị trường tự do thường cao hơn đáng kể so với giá niêm yết tại các công ty vàng và ngân hàng thương mại.

Hiện nay, do nhu cầu mua giảm mạnh nên giá vàng trên thị trường tự do đã ngang bằng, thậm chí thấp hơn giá của doanh nghiệp. Điều này cho thấy lực cầu trên thị trường gần như không còn nhiều. Phần lớn người nắm giữ vàng hiện chủ yếu chờ giá phục hồi để bán ra. Vì vậy, từ tháng 4 đến nay, giao dịch trên thị trường vàng khá ảm đạm.

- Giá vàng thế giới có khả năng tăng trở lại từ nay đến cuối năm hay không?

*Từ nay đến hết quý III/2026, giá vàng thế giới vẫn chịu tác động lớn từ chính sách lãi suất của Mỹ, đặc biệt là các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), cùng diễn biến lạm phát toàn cầu.

Thông thường, giá vàng chỉ có thể tăng mạnh khi FED bước vào chu kỳ giảm lãi suất. Nếu lãi suất và lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục duy trì ở mức cao, dòng tiền sẽ ưu tiên gửi tiết kiệm hoặc đầu tư trái phiếu thay vì chảy vào vàng.

Do đó, nếu lạm phát toàn cầu chưa hạ nhiệt trong quý III/2026, giá vàng sẽ khó bứt phá mạnh. Hiện thị trường chủ yếu kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất để hỗ trợ giá vàng.

Từ nay đến quý III, giá vàng thế giới vẫn có khả năng tăng trở lại nhưng mức tăng được dự báo không quá mạnh, có thể dao động quanh vùng 4.900-5.000 USD/ounce và khó vượt mốc 5.000 USD/ounce.

Đối với người đang nắm giữ vàng, kênh này vẫn có cơ hội sinh lời, nhưng khả năng cao sẽ khó vượt mức lợi nhuận từ gửi tiết kiệm. Trong bối cảnh hiện nay, gửi tiết kiệm vẫn là kênh đầu tư an toàn và hiệu quả hơn.

-Phóng viên: Xin cảm ơn ông!

Giá vàng miếng SJC gần mức 164 triệu đồng/lượng

