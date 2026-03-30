Sáng 30-3, nhiều người ở TPHCM và Tây Ninh nhận tin vui từ xổ số miền Nam

Sáng 30-3, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra khách hàng trúng thưởng giải độc đắc và giải an ủi của vé số 2 đài.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29-3. Ảnh: ĐLVS Phú Vinh

Theo đó, vé số Đà Lạt, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 29-3, giải độc đắc (dãy số 992334) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tú

Nơi phân phối 140 vé Đà Lạt trúng giải độc đắc và giải an ủi là đại lý vé số Thành Duy ở tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Đà Lạt là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh. 13 vé Đà Lạt trúng độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt cũng được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Lan Hùng Tú và đại lý vé số Rô Thanh ở tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đà Lạt, giải độc đắc (dãy số 085111) của vé số Kiên Giang được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng trúng giải độc đắc 28 tỉ đồng vé số Kiên Giang là đại lý vé số Phú Gia ở phường Bình Trị Đông, TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Kiên Giang trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Phú Gia

Giải an ủi của vé số Kiên Giang cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy ở phường Chánh Hưng, TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Cà Mau; còn giải độc đắc của vé số Kiên Giang đến nay vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng 14 vé.

Xổ số miền Nam ngày 30-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Thần Tài

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 30-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Đồng Tháp và Cà Mau.