Nhiều khách hàng trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam “lộ diện” vào chiều 29-3

Chiều 29-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý vừa tìm ra nhiều khách hàng ở tỉnh Tây Ninh và Cà Mau trúng giải độc đắc vé số của 3 đài.

Theo đó, vé số Long An, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Long An mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 988358) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Long An vào sáng 29-3 là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Đến chiều cùng ngày, thêm một khách hàng trúng giải độc đắc 3 vé Long An đã đến đại lý vé số Kim Phát ở tỉnh Tây Ninh để đổi thưởng.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 802879) của vé số TPHCM đến chiều 29-3 mới xác định được nơi trúng thưởng là tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng trúng giải độc đắc 9 vé TPHCM cũng là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Long An, giải độc đắc (dãy số 514346) của vé số Hậu Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi phân phối 140 vé trúng giải độc đắc và giải an ủi là đại lý vé số cấp 1 Trường Thịnh ở phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau.

Đến chiều 29-3, khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Hậu Giang đã đến đại lý vé số Hổ ở phường An Xuyên để đổi thưởng.

Như vậy, hiện vẫn còn 11 vé Hậu Giang, 5 vé TPHCM và 9 vé Long An trúng giải độc đắc nhưng chưa lộ diện chủ nhân may mắn.