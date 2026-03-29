Kinh tế

Xổ số miền Nam: Tìm người trúng giải độc đắc 28 vé TPHCM

Thu Tâm

(NLĐO) – Liên quan kết quả xổ số miền Nam, các đại lý đang tìm những khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số TPHCM

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 22-3, giải độc đắc (dãy số 370988) chưa lộ diện người trúng.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 730985) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 663779) cũng trúng tại Tây Ninh và Cà Mau.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 23-3, giải độc đắc (dãy số 354293) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 900948) tiếp tục trúng tại Tây Ninh.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 470871) trúng tại Cà Mau.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 24-3, giải độc đắc (dãy số 961864) gây bất ngờ khi chưa xác định được địa phương có khách hàng trúng 28 tỉ đồng.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 830805) trúng tại TPHCM.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 833041) đến chiều 29-3 vẫn chưa lộ diện.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 25-3, giải độc đắc (dãy số 789333) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 289206) trúng tại Đồng Nai.

Xổ số miền Nam: Tìm người trúng giải độc đắc 28 vé TPHCM - Ảnh 1.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Đồng Nai

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc giải độc đắc (dãy số 919600) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 26-3, giải độc đắc (dãy số 236719) vẫn chưa tìm ra khách hàng trúng thưởng.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 325649) đến nay vẫn "biệt tăm"

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 287738) trúng tại An Giang và Cà Mau.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 27-3, giải độc đắc (dãy số 068687) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 718149) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 368571) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 514346) trúng tại An Giang.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 802879) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Xổ số miền Nam 2026: Bất ngờ với 2 giải độc đắc của vé số TPHCM - Ảnh 2.

Vé số TPHCM mở thưởng ngày 28-3 chỉ mới tìm ra khách hàng trúng giải an ủi, còn giải độc đắc vẫn chưa lộ diện người trúng. Ảnh: ĐLVS cấp 1 Mỹ Hạnh

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 988402) trúng tại Lâm Đồng.

Vé số Long An mở thưởng chiều 28-3, giải độc đắc (dãy số 988358) trúng tại Tây Ninh.

Như vậy, tuần qua, có tới 7 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng, trong đó vé số TPHCM có 2 giải gồm 28 vé.

Xổ số miền Nam: Sáng 29-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc gần giống nhau

Xổ số miền Nam: Sáng 29-3, lộ diện người trúng 2 giải độc đắc gần giống nhau

(NLĐO) – Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 29-3 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt.

Xổ số miền Nam ngày 28-3: Lộ diện nơi trúng 140 vé Hậu Giang

(NLĐO) – Xổ số miền Nam ngày 28-3 đã xác định được nơi có khách hàng trúng giải độc đắc và giải an ủi 140 vé Hậu Giang.

Xổ số miền Nam: Chiều 28-3, giải độc đắc của 1 đài đang gây bất ngờ

(NLĐO) – Chiều nay, vé số của 4 đài thuộc xổ số miền Nam là Long An, Hậu Giang, TPHCM và Bình Phước sẽ mở thưởng

    Thông báo