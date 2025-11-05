Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bối của FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo, Chính phủ Malaysia mới đây đã nhập cuộc điều tra vụ bê bối bóng đá Malaysia vì nhập tịch bằng hồ sơ gian lận. Như vậy, vụ việc sẽ có hai hướng điều tra song song để làm rõ bê bối nhập tịch khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt nặng.

Theo đó, Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi (EAIC) của Malaysia đã thông báo thành lập lực lượng đặc biệt để điều tra vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vì giả mạo giấy tờ.

"Theo quyết định của Cuộc họp Ủy ban số 11-2025 được tổ chức, EAIC quyết định tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính, quản trị và tuân thủ thủ tục trong việc quản lý và xác minh tài liệu cho những người chơi liên quan" - tuyên bố của EAIC cho biết.

Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi (EAIC) của Malaysia lập lực lượng đặc biệt điều tra FAMBộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh. -BERNAMA PIC

EAIC cho biết lực lượng này sẽ tập trung làm rõ việc xác minh nhân thân và quy trình cấp quốc tịch cho các cầu thủ nói trên, cũng như khả năng vi phạm quy trình hành chính và yếu kém trong quản trị hồ sơ. Lực lượng đặc biệt do Phó Chủ tịch EAIC, Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham làm trưởng nhóm, cùng nhiều ủy viên cấp cao.

Trước hành động này, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) lên tiếng sẽ phối hợp với Ủy ban Điều tra Độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, được FAM chỉ định đứng đầu để rà soát toàn diện hoạt động của FAM.

Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh, việc truy cứu trách nhiệm là cần thiết nhưng chính phủ phải tuân thủ quy định của FIFA, tránh mọi hình thức can thiệp chính trị có thể khiến FAM bị đình chỉ tư cách thành viên.

Trước đó, hôm 27-10 một Ủy ban độc lập được FAM thành lập với cựu chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu để thực hiện điều tra.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh lên tiếng cảnh báo

"Việc đình chỉ không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia mà còn cả các đội trẻ, cũng như Giải bóng đá Malaysia (MFL), Giải bóng đá nghiệp dư (AFL) và các câu lạc bộ ở các giải đấu trong nước" - cảnh báo của bà Yeoh được New Strait Times trích dẫn.

Bà Yeoh cũng trích dẫn, Indonesia từng bị đình chỉ hoạt động một năm hồi 2015 khi Bộ Thể thao nước này đóng băng hiệp hội bóng đá. Hay như Zimbabwe khi một cơ quan do chính phủ chỉ định nắm quyền kiểm soát hiệp hội năm 2022; Chad bị đình chỉ vào 2021 vì thành lập một ủy ban bóng đá đặc biệt, trong khi Benin (2015) và Brunei (năm 2009) đều bị cấm sau sự can thiệp của chính trị hoặc tòa án.

Như đã thông tin, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ, gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel khi giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ với FAM, và 2.000 franc mỗi cầu thủ, cùng việc đình chỉ thi đấu 12 tháng.