Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bối của FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bối của FAM, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo

Quốc An - Ảnh: NST

(NLĐO) - Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi pháp luật của Malaysia thông báo thành lập lực lượng để điều tra về vụ bê bối của FAM với 7 cầu thủ nhập tịch.

Sau khi FIFA bác đơn kháng cáo, Chính phủ Malaysia mới đây đã nhập cuộc điều tra vụ bê bối bóng đá Malaysia vì nhập tịch bằng hồ sơ gian lận. Như vậy, vụ việc sẽ có hai hướng điều tra song song để làm rõ bê bối nhập tịch khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt nặng.

Theo đó, Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi (EAIC) của Malaysia đã thông báo thành lập lực lượng đặc biệt để điều tra vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vì giả mạo giấy tờ.

"Theo quyết định của Cuộc họp Ủy ban số 11-2025 được tổ chức, EAIC quyết định tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về các vấn đề liên quan đến tính liêm chính, quản trị và tuân thủ thủ tục trong việc quản lý và xác minh tài liệu cho những người chơi liên quan" - tuyên bố của EAIC cho biết.

Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bố nhập tịch, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo - Ảnh 1.

Ủy ban Liêm chính thuộc Cơ quan Thực thi (EAIC) của Malaysia lập lực lượng đặc biệt điều tra FAMBộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh. -BERNAMA PIC

EAIC cho biết lực lượng này sẽ tập trung làm rõ việc xác minh nhân thân và quy trình cấp quốc tịch cho các cầu thủ nói trên, cũng như khả năng vi phạm quy trình hành chính và yếu kém trong quản trị hồ sơ. Lực lượng đặc biệt do Phó Chủ tịch EAIC, Datuk Dr. Prasad Sandosham Abraham làm trưởng nhóm, cùng nhiều ủy viên cấp cao.

Trước hành động này, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) lên tiếng sẽ phối hợp với Ủy ban Điều tra Độc lập do cựu Chánh án Tun Md Raus Sharif, được FAM chỉ định đứng đầu để rà soát toàn diện hoạt động của FAM.

Bộ trưởng Hannah Yeoh nhấn mạnh, việc truy cứu trách nhiệm là cần thiết nhưng chính phủ phải tuân thủ quy định của FIFA, tránh mọi hình thức can thiệp chính trị có thể khiến FAM bị đình chỉ tư cách thành viên.

Trước đó, hôm 27-10 một Ủy ban độc lập được FAM thành lập với cựu chánh án Tun Md Raus Sharif đứng đầu để thực hiện điều tra.

Chính phủ Malaysia lập lực lượng đặc biệt vì bê bố nhập tịch, Bộ Thanh niên và Thể thao cảnh báo - Ảnh 2.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh lên tiếng cảnh báo

"Việc đình chỉ không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển quốc gia mà còn cả các đội trẻ, cũng như Giải bóng đá Malaysia (MFL), Giải bóng đá nghiệp dư (AFL) và các câu lạc bộ ở các giải đấu trong nước" - cảnh báo của bà Yeoh được New Strait Times trích dẫn.

Bà Yeoh cũng trích dẫn, Indonesia từng bị đình chỉ hoạt động một năm hồi 2015 khi Bộ Thể thao nước này đóng băng hiệp hội bóng đá. Hay như Zimbabwe khi một cơ quan do chính phủ chỉ định nắm quyền kiểm soát hiệp hội năm 2022; Chad bị đình chỉ vào 2021 vì thành lập một ủy ban bóng đá đặc biệt, trong khi Benin (2015) và Brunei (năm 2009) đều bị cấm sau sự can thiệp của chính trị hoặc tòa án.

Như đã thông tin, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ, gồm Gabriel Arrocha, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel khi giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ với FAM, và 2.000 franc mỗi cầu thủ, cùng việc đình chỉ thi đấu 12 tháng.

Tin liên quan

Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

(NLĐO) - Chuyên gia bóng đá Malaysia cho rằng FAM nên chấm dứt việc kháng cáo lên CAS và ngừng đổ lỗi cho người khác.

CĐV Malaysia: "Không thể chỉ đổ lỗi FAM, FIFA cũng phải bị phạt vì liên đới trách nhiệm"

(NLĐO) - Trước phán quyết bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia từ FIFA, người hâm mộ nước này chỉ trích FIFA phải chịu trách nhiệm và không thể đổ lỗi cho FAM.

FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở châu lục

(NLĐO) - Trước quyết định bác bỏ kháng cáo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết sẽ kiên trì chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia

cơ quan thực thi FAM FIFA Malaysia Bộ thanh niên thể thao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo