Thể thao

FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở châu lục

Quốc An - Ảnh: Thạo Hoàng

(NLĐO) - Trước quyết định bác bỏ kháng cáo từ FIFA, LĐBĐ Malaysia (FAM) cho biết sẽ kiên trì chiến đấu vì tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia

Tối 3-11, FIFA đã ra thông báo bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia về án phạt gian lận hồ sơ nhập tịch của nhóm 7 cầu thủ gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Trước quyết định này, FAM tỏ ra ngạc nhiên và thông báo sẽ tiếp tục chiến đấu vì nhóm cầu thủ này và tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia trên trường quốc tế.

"Đây là lần đầu tiên FAM phải đối mặt với một tình huống như vậy, luật sư và quản lý của chúng tôi đã bị kinh ngạc trước quyết định này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục chiến đấu vững chắc vì quyền lợi của các cầu thủ và tầm quan trọng của cầu thủ Malaysia ở cấp độ quốc tế" - một đoạn thông báo của FAM.

FAM: "chúng tôi bị kinh ngạc trước quyết định, FAM sẽ tiếp tục chiến đấu" - Ảnh 1.

LĐBĐ Malaysia bị FIFA bác bỏ kháng cáo trước án phạt về gian lận hồ sơ nhập tịch

Theo thông báo, FAM sẽ gửi văn bản đến FIFA để yêu cầu thông tin chi tiết và lý do bằng văn bản cho quyết định bác bỏ kháng cáo của họ. Thời điểm nhận được văn bản trả lời, FAM sẽ thực hiện các bước tiếp theo nhằm kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Với phán quyết này từ FIFA, bóng đá Malaysia phải đối mặt với cuộc khủng hoảng cực lớn, trừ khi CAS lật ngược án phạt.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John vừa qua đã bày tỏ AFC sẽ có hành động pháp lý với bóng đá Malaysia sau khi FIFA ra phán quyết cuối cùng.

"Ủy ban kỷ luật sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những điểm nào đã bị vi phạm. Vì vậy, điều này phụ thuộc vào hồ sơ vụ việc nào được FIFA chuyển trả cho AFC.

Chúng tôi chỉ xem xét tư cách của các cầu thủ, vì đó là vấn đề liên quan đến AFC, chứ không phải bên những vấn đề khác" - ông Windsor bày tỏ.

Tin liên quan

CLB Chile nhắm tới cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt

CLB Chile nhắm tới cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt

(NLĐO) - Cầu thủ nhập tịch Malaysia, Rodrigo Holgado đang bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng nhưng đội bóng Chile bất ngờ muốn chiêu mộ anh cho mùa giải tới.

Tuyển Indonesia mất trung vệ nhập tịch đến 9 tháng vì chấn thương

(NLĐO) - Trung vệ Mees Hilgers của Indonesia và CLB FC Twente (Hà Lan) dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) trong buổi tập và phải nghỉ ít nhất 9 tháng.

Chính trị gia Malaysia tố cáo các cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina

(NLĐO) - Liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt, cơ quan chức năng Brazil đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo từ một chính trị gia Malaysia.

FIFA Malaysia AFC nhập tịch FAM
