Chuyên gia Malaysia: "FAM nên chấp nhận phán quyết từ FIFA"

Chuyên gia bóng đá Datuk Pekan Ramli cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nên chấm dứt việc kháng cáo và chấp nhận phán quyết của FIFA trong vụ bê bối gian lận hồ sơ cầu thủ nhập tịch.

Quyền Chủ tịch FAM Datuk Yusoff Mahadi cho biết liên đoàn bất ngờ trước quyết định này và sẽ kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Tuy nhiên, ông Pekan Ramli cho rằng FAM nên dừng kéo dài vụ việc khi "FIFA đã có đầy đủ bằng chứng và phán quyết rõ ràng".

FAM đang kéo dài vụ việc khi tiếp tục kháng cáo lên CAS

"Chúng ta phải thừa nhận rằng mình đã thua 2-0 trước FIFA trong vụ này. Họ có bằng chứng rất mạnh mẽ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM vẫn không chịu thừa nhận rằng họ đã vi phạm quy định của FIFA.

Nhìn vào cách xử lý hiện tại, dường như chúng ta đang cố đổ lỗi cho người khác. Không cần thêm kịch tính trong vụ việc này nữa. FAM định kéo dài chuyện này bao lâu nữa?" - ông nhấn mạnh.

Ông Pekan Ramli khuyên FAM chấp nhận và cải tổ liên đoàn

Theo ông Pekan, công chúng Malaysia sẽ không ủng hộ hành động này. Ông kêu gọi FAM thừa nhận sai lầm, chịu trách nhiệm và tập trung cải tổ nền bóng đá trong nước thay vì làm những việc không đáng có.

"Nếu có một cuộc thăm dò, tôi nghĩ phần lớn mọi người sẽ cho rằng đó là vô ích. Cơ hội để FAM thắng ở CAS là rất thấp. Có thể FAM chỉ muốn bảo vệ các cầu thủ, nhưng sự thật vẫn là sự thật khi chúng ta không thể biện minh cho sai phạm" - ông Pekan nói. Chuyên gia này cũng đồng thời yêu cầu FAM công khai kết quả điều tra của ủy ban độc lập và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Hồi tháng 9 vừa qua, Ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỉ đồng), đồng thời cấm 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và phạt 2.000 franc.

Trước án phạt này, AFC đang chờ đợi thêm phán quyết từ CAS để đưa ra hình phạt cho FAM và tuyển Malaysia.







