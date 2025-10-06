HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Thủ tướng Pháp từ chức sau 27 ngày, có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử

Xuân Mai

(NLĐO) – Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu nhậm chức chưa đầy 1 tháng đã từ chức, chỉ vài giờ sau khi bổ nhiệm các thành viên chủ chốt của nội các.

Thủ tướng Sébastien Lecornu vừa từ chức ngày 6-10, tạo diễn biến gây sốc trong cuộc khủng hoảng chính trị đang đe dọa làm đảo lộn chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. 

Thủ tướng Pháp có nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử - Ảnh 1.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu từ chức hôm 6-10. Ảnh: EPA

Theo Politico, ông Lecornu, 39 tuổi, là thủ tướng thứ 5 của chính quyền ông Macron kể từ khi ông tái đắc cử năm 2022. Như những người tiền nhiệm, ông Lecornu đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là thông qua một ngân sách thu hẹp để kiểm soát thâm hụt ngân sách của Pháp. 

Song song đó, ông cũng phải trấn an các thị trường tài chính rằng nền kinh tế lớn thứ hai của khu vực đồng euro không rơi vào tình trạng mất kiểm soát.

Ông Sébastien Lecornu là đồng minh thân cận của Tổng thống Emmanuel Macron chỉ tại nhiệm 27 ngày.

Ông từng đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng thứ 4 của nước Pháp trong vòng một năm, sau khi người tiền nhiệm của ông bị Quốc hội phế truất giữa bất ổn về cắt giảm chi tiêu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chấp thuận đơn từ chức của ông Lecornu. Ông Jordan Bardella, Chủ tịch đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN), ngay lập tức kêu gọi tổ chức bầu cử sớm. Trong khi đó, bà Mathilde Panot, thành viên cấp cao của đảng cánh tả La France Insoumise, kêu gọi Tổng thống Macron từ chức sau khi ông Lecornu rời nhiệm sở.

Việc từ chức nhanh chóng của ông là bất ngờ và chưa từng có tiền lệ, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc khủng hoảng chính trị của Pháp.

Phản ứng với thông tin trên, chỉ số chứng khoán của Pháp CAC đã giảm 2% so với mức đóng cửa phiên ngày 3-10.

