Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã thi hành Lệnh bắt để tạm giam bà Phan Thị Xuân Mai (SN 1966) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, ngày 15-1, Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp với Phòng TN-MT Thủ Đức, UBND phường Tăng Nhơn Phú A, Sở TN-MT TPHCM kiểm tra thửa đất do bà Mai quản lý, sử dụng tại Tăng Nhơn Phú A.

Công an TPHCM đọc Lệnh bắt bà Mai

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Thành Trung (SN 1997) là chủ xe ba gác máy đến đổ chất thải.

Hiện trường khu đất diện tích đo đạc: 728m2, có cây xanh trồng rào bao quanh, trên nền toàn bộ khu đất có nhiều đất, đá và chất thải rắn.

Rác được đốt tại khu đất gây ô nhiễm

Các chất thải bao gồm xà bần, ván ép, bao bì giấy, chất thải cồng kềnh không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Công an TPHCM đã thu mẫu, trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định, kết luận: Chất đổ thải tại thửa đất là chất thải rắn thông thường (không nguy hại), có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng.

Số chất thải này có tổng khối lượng 257,3 tấn không có dấu hiệu, biểu hiện có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

CLIP xe ba gác chở rác vào khu đất

Trước đó, ngày 11-12, Công an TPHCM đã bắt bà Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) do có hành vi liên quan đổ thải trái phép với tổng khối lượng chất thải gần 2.900 tấn.

Điều tra ban đầu thể hiện, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh phát hiện T.X.T. vận chuyển khoảng 420 kg lá, cành cây tươi bằng xe ba gác để đổ trái phép tại bãi đất trống trên địa bàn.

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện H.V.Q. chở khoảng 120 kg rác gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng địa điểm để đổ.

Làm việc với công an, cả hai khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải với giá 200.000–400.000 đồng/lượt. Khu đất trên thuộc quyền quản lý của bà Đỗ Hồng Trinh.

Qua điều tra, công an xác định bà Trinh đã lợi dụng đất của mình để nhận tiền, cho đổ và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10-2024, thu lợi khoảng 120 triệu đồng.

Diện tích đất bị đổ thải hơn 2.019 m², khối lượng chất thải chôn lấp hơn 2.870 tấn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trinh để điều tra.