Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cho ba gác đổ xà bần trên đất, một phụ nữ bị Công an TPHCM bắt giam

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Một phụ nữ đã bị Công an TPHCM bắt khi cho các tài xế xe ba gác đổ hơn 257 tấn xà bần trên khu đất do mình quản lý

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã thi hành Lệnh bắt để tạm giam bà Phan Thị Xuân Mai (SN 1966) về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Trước đó, ngày 15-1, Công an TP Thủ Đức (cũ) phối hợp với Phòng TN-MT Thủ Đức, UBND phường Tăng Nhơn Phú A, Sở TN-MT TPHCM kiểm tra thửa đất do bà Mai quản lý, sử dụng tại Tăng Nhơn Phú A.

Công an TPHCM bắt một phụ nữ cho đổ hơn 257 tấn xà bần trên đất - Ảnh 1.

Công an TPHCM đọc Lệnh bắt bà Mai

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Thành Trung (SN 1997) là chủ xe ba gác máy đến đổ chất thải. 

Hiện trường khu đất diện tích đo đạc: 728m2, có cây xanh trồng rào bao quanh, trên nền toàn bộ khu đất có nhiều đất, đá và chất thải rắn.

Công an TPHCM bắt một phụ nữ cho đổ hơn 257 tấn xà bần trên đất - Ảnh 2.

Công an TPHCM bắt một phụ nữ cho đổ hơn 257 tấn xà bần trên đất - Ảnh 3.

Rác được đốt tại khu đất gây ô nhiễm

Các chất thải bao gồm xà bần, ván ép, bao bì giấy, chất thải cồng kềnh không được che chắn, thu gom đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Công an TPHCM đã thu mẫu, trưng cầu cơ quan chuyên môn giám định, kết luận: Chất đổ thải tại thửa đất là chất thải rắn thông thường (không nguy hại), có nguồn gốc từ hoạt động xây dựng. 

Số chất thải này có tổng khối lượng 257,3 tấn không có dấu hiệu, biểu hiện có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy.

CLIP xe ba gác chở rác vào khu đất

Trước đó, ngày 11-12, Công an TPHCM đã bắt bà Đỗ Hồng Trinh (SN 1968) do có hành vi liên quan đổ thải trái phép với tổng khối lượng chất thải gần 2.900 tấn.

Điều tra ban đầu thể hiện, Tổ tuần tra 363 Công an phường An Khánh phát hiện T.X.T. vận chuyển khoảng 420 kg lá, cành cây tươi bằng xe ba gác để đổ trái phép tại bãi đất trống trên địa bàn. 

Tiếp tục kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện H.V.Q. chở khoảng 120 kg rác gồm lá cây, thùng xốp và rác sinh hoạt đến cùng địa điểm để đổ.

Làm việc với công an, cả hai khai được một người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển chất thải với giá 200.000–400.000 đồng/lượt. Khu đất trên thuộc quyền quản lý của bà Đỗ Hồng Trinh.

Qua điều tra, công an xác định bà Trinh đã lợi dụng đất của mình để nhận tiền, cho đổ và chôn lấp chất thải trái phép từ tháng 10-2024, thu lợi khoảng 120 triệu đồng. 

Diện tích đất bị đổ thải hơn 2.019 m², khối lượng chất thải chôn lấp hơn 2.870 tấn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Trinh để điều tra.

Tin liên quan

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

Sự thật bất ngờ khi Công an TPHCM kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm

(NLĐO) - Công an TPHCM đồng loạt kiểm tra 11 cơ sở chế biến thực phẩm, phối hợp tiêu hủy nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

CLIP Công an TPHCM thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai

(NLĐO) - Sau khi Được Đất Bắc sa lưới, Công an TPHCM đã mở rộng điểu tra, thực hiện lệnh bắt Lê Phong Gia Lai cùng 14 đàn em

Công an TPHCM bắt Lê Phong Gia Lai

(NLĐO) - Công an TPHCM đã ra Lệnh bắt Lê Phong Gia Lai cùng 14 đàn em để điều tra các hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản.

Thủ Đức Công an TPHCM xà bần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo