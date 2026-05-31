Cho con một khoảng trời riêng

Tuy nhiên, không ít phụ huynh chỉ chú trọng mua sắm bàn ghế, giường tủ mà quên rằng căn phòng ấy còn là nơi nuôi dưỡng cảm xúc và cá tính của trẻ.

Một căn phòng phù hợp trước hết phải tạo cảm giác an toàn, thoải mái. Với trẻ nhỏ, phòng nên có những gam màu tươi sáng, góc đọc sách, khu vực vui chơi. Với trẻ lớn hơn, cần ưu tiên bàn học, giá sách, khoảng không gian để các em thể hiện sở thích riêng như âm nhạc, hội họa hoặc thể thao.

Khi được tham gia sắp xếp và trang trí phòng theo ý thích, trẻ thường có ý thức giữ gìn không gian sống của mình hơn. Đó cũng là cách giúp con học tính tự lập và trách nhiệm từ những việc nhỏ nhất.

Một thực tế dễ thấy là khi có phòng riêng, nhiều trẻ dành phần lớn thời gian ở sau cánh cửa đóng kín. Căn phòng có thể vô tình trở thành một "ốc đảo" tách biệt con với gia đình.

Vì vậy, bên cạnh việc chăm chút cho phòng riêng của con, cha mẹ cũng cần đầu tư cho những không gian chung trong nhà. Đó có thể là bàn ăn, phòng khách, ban công nhỏ hay đơn giản là một góc uống trà nơi mọi người thường xuyên gặp gỡ.

Những cuộc trò chuyện tự nhiên diễn ra ở không gian chung có giá trị không kém những lời dạy bảo chính thức.

Cha mẹ cũng nên tôn trọng sự riêng tư của con bằng cách gõ cửa trước khi vào phòng, không tự ý kiểm tra đồ đạc hay điện thoại. Ngược lại, trẻ cũng cần được hướng dẫn về trách nhiệm với gia đình, từ việc tham gia bữa cơm chung đến chia sẻ những vấn đề quan trọng trong cuộc sống.

Khi gia đình duy trì được những khoảng thời gian bên nhau mỗi ngày, cánh cửa phòng riêng sẽ không còn là ranh giới ngăn cách. Bởi bên ngoài cánh cửa ấy luôn có cha mẹ chờ đợi, lắng nghe và đồng hành.