Thời sự

Nông sản khó thông quan theo quy định mới: Bộ Y tế đề nghị phối hợp tháo gỡ

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm, tránh ảnh hưởng hoạt động xuất nhập khẩu nông sản.

Sáng 31-1, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết vừa có văn bản gửi Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường; Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, hướng dẫn thực hiện Nghị định 46/2026/NĐ-CP, sau khi ghi nhận phản ánh về khó khăn trong kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt.

img

Thực phẩm sẽ được quản lý chặt hơn với những quy định mới. Ảnh minh hoạ

Theo đó, ngày 30-1, Cục An toàn thực phẩm nhận được đề nghị của Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) liên quan đến việc triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định mới.

Trước vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm đã tổ chức cuộc họp cùng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật để rà soát, thống nhất các nội dung vướng mắc.

Theo kết luận cuộc họp, những khó khăn phát sinh chủ yếu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định 46/2026/NĐ-CP, không xuất phát từ nội dung quy định của nghị định. Vướng mắc tập trung ở khâu kiểm tra nhà nước đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực trồng trọt.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị hai đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ để có hướng dẫn triển khai theo thẩm quyền, nhằm tránh ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Sau khi tổng hợp các vướng mắc và đề xuất giải pháp, Cục An toàn thực phẩm cho biết trường hợp cần thiết, Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật và Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có thể tham mưu lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi văn bản tới Bộ Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm - để tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như Công Thương, Tài chính, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ, thống nhất hướng dẫn triển khai nghị định.

Trước đó, ngày 26-1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế các quy định liên quan trước đây, làm cơ sở pháp lý mới cho hoạt động quản lý, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

So với Nghị định 15, Nghị định 46 đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, nhất là với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nghị định mới chưa quy định điều khoản chuyển tiếp, dẫn tới tình trạng nhiều hồ sơ đã nộp trước thời điểm văn bản có hiệu lực chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, hồ sơ thực hiện theo Nghị định 15 hiện không còn được tiếp nhận, trong khi các thủ tục theo Nghị định 46 chưa có hướng dẫn chi tiết. Việc thiếu cơ sở pháp lý để xử lý hồ sơ chuyển tiếp khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, phát sinh ách tắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

