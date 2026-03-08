HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh Tiêu điểm

Choáng ngợp "biển Áo dài" rực rỡ ở trung tâm TP HCM

Thái Phương

(NLĐO) – Hơn 58.000 người tham gia đồng diễn áo dài trên khắp các điểm ở TPHCM trong ngày 8-3.

Ngày 8-3, Chương trình đồng diễn dân vũ Áo dài đã diễn ra với chủ đề "50 năm tự hào Thành phố mang tên Bác" được tổ chức đồng loạt tại tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ và 35 điểm trên toàn TPHCM, với sự tham gia của hơn 58.000 người.  

Riêng tại điểm chính - tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ có 3.000 người tham gia đồng diễn.

Đây là một trong những hoạt động tại Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 do Sở Du lịch và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Lễ hội năm nay với chủ đề "Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng", diễn ra trong suốt tháng 3 (cao điểm từ ngày 6 đến 8-3).

- Ảnh 2.

Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026 với chủ đề "Sợi tơ vàng son – Dệt nên khát vọng", diễn ra trong suốt tháng 3. Những ngày này, người dân và du khách khi tới TPHCM dễ dàng nhìn thấy hình ảnh áo dài rộn ràng khắp đường phố

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết qua 11 lần tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố. Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam mà còn được định vị là sản phẩm du lịch lễ hội đặc trưng trong mùa cao điểm tháng 3, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, gia tăng chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao vị thế thương hiệu điểm đến thành phố trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Đặc biệt năm nay, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, TPHCM có không gian phát triển rộng lớn hơn, với nhiều tiềm lực và tài nguyên du lịch hơn. Thành phố cũng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, nên cũng là cơ hội để giới thiệu hình ảnh thành phố thân thiện, nghĩa tình đến du khách và nhà đầu tư.

Riêng tại điểm chính - tuyến đường đi bộ Nguyễn Huệ có 3.000 người tham gia đồng diễn

 Lễ hội Áo dài cũng là dịp để quảng bá điểm đến, kích cầu du lịch và thu hút đầu tư, góp phần giúp thành phố phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là một sự kiện du lịch văn hóa mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa kinh tế đa ngành từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, giải trí, thương mại, thời trang, công nghiệp sáng tạo đến truyền thông.

Với quy mô và sức lan tỏa ngày càng rộng, Lễ hội Áo dài hoàn toàn có tiềm năng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của TPHCM. Đây cũng là xu hướng tất yếu để phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị văn hóa bản địa, hướng đến sự phát triển bền vững của du lịch thành phố trong dài hạn.

- Ảnh 3.

Không chỉ dừng lại ở một lễ hội trình diễn thời trang, sự kiện đã góp phần đưa áo dài hiện diện sâu rộng trong đời sống xã hội - từ công sở, trường học đến các hoạt động cộng đồng và đối ngoại...

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Năm nay, lần đầu tiên Lễ hội Áo dài được tổ chức với quy mô lớn sau khi TPHCM mở rộng địa giới hành chính

- Ảnh 7.

Lễ hội Áo dài TPHCM đã từng bước khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của thành phố, trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tháng 3

- Ảnh 8.
- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Chuỗi sự kiện ở Lễ hội Áo dài góp phần quảng bá hình ảnh một TPHCM năng động, hội nhập, sáng tạo và giàu giá trị văn hóa

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

Lễ hội năm nay quy tụ 36 nhà thiết kế ba miền Bắc – Trung – Nam, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên – người mẫu và 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực, tạo nên bức tranh hội tụ sáng tạo đa sắc màu...

