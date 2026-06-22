Chơi hơn người, Iran vẫn phải chia điểm với Bỉ

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, tuyển Bỉ vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Iran trong 45 phút đầu tiên của cuộc đối đầu tại World Cup 2026. Trong khi đó, Iran thành công đưa bóng vào lưới Bỉ 1 lần nhưng không được công nhận vì việt vị.

Bước sang hiệp 2, Bỉ bất ngờ phải chơi thiếu người nhưng vẫn thi đấu áp đảo trong phần lớn thời gian, tung ra 23 pha dứt điểm, gấp hơn ba lần so với 7 cú sút của Iran. Theo thống kê, Bỉ cũng hoàn toàn vượt trội với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1,82 so với 0,63.

Ngược lại, Iran càng về cuối trận càng thi đấu khó chịu với lợi thế hơn người nhưng hai đội đều khép lại 90 phút trên sân Los Angeles mà không có bàn nào được ghi.

Mành lưới Bỉ rung lên nhưng chưa có bàn cho Iran

Ngay từ đầu trận, "Quỷ đỏ" đã làm chủ thế trận với sự cơ động của Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Đội bóng châu Âu liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành Iran nhưng mọi nỗ lực đều bị Beiranvand từ chối bằng hàng loạt pha cản phá ấn tượng.

Iran không cầm bóng nhiều nhưng vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong các tình huống phản công. Phút 25, Mehdi Taremi từng đưa bóng vào lưới Courtois sau một pha phối hợp đá phạt thông minh, song VAR xác định tiền đạo này đã rơi vào thế việt vị.

Bỉ tự làm khó khi chơi thiếu người

Bước sang hiệp hai, thế trận gần như không thay đổi khi Bỉ dồn ép toàn diện. Theo thống kê đến phút 77, đại diện châu Âu kiểm soát tới 77% thời lượng bóng, tung ra 17 cú dứt điểm so với 5 của Iran và đạt chỉ số kỳ vọng bàn thắng (xG) 1,44, gần gấp ba lần đối thủ (0,49). Tuy nhiên, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với đoàn quân của HLV Domenico Tedesco.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 66. Từ đường chuyền hỏng của Nathan Ngoy, Taremi thoát xuống đối mặt thủ môn. Trung vệ Bỉ Nathan buộc phải kéo ngã tiền đạo Iran và nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi VAR xác nhận đây là tình huống ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt.

Dù chơi thiếu người, Bỉ vẫn không cho thấy sự lép vế nhưng mọi nỗ lực đều bị chặn đứng bởi Beiranvand. Thủ thành Iran có ít nhất 7 pha cứu thua trong cả trận, trong đó nổi bật là các tình huống cản phá cú dứt điểm cận thành của De Cuyper ở các phút 59 và 86.

Ở chiều ngược lại, Iran cũng khiến người hâm mộ Bỉ thót tim. Ezatolahi suýt tạo siêu phẩm từ khoảng cách gần 40 m ở phút 81 nhưng Courtois kịp thời cứu thua. Những phút cuối chứng kiến đại diện châu Á kiểm soát bóng nhiều hơn và tự tin đẩy cao đội hình nhờ lợi thế hơn người.

Sau hơn 90 phút thi đấu, thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ. Bỉ áp đảo về lực lượng, hàng phòng ngự Bỉ kiên cường cùng phong độ xuất thần của Beiranvand. Chung cuộc, hai đội chia nhau 1 điểm, trong đó Iran có quyền tiếc nuối trong một trận đấu hơn người.

Kết quả này cũng khiến cho bảng G tạm thời chưa có được chiến thắng nào trước khi Ai Cập gặp New Zealand.