"Gà trống" Pháp gáy vang tại Philadelphia

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Senegal ở trận ra quân, đương kim á quân Pháp quyết tâm giành 3 điểm tiếp theo khi so tài đội bóng của châu Á. Xét tương quan lực lượng hiện tại, đây được xem là nhiệm vụ không quá khó đối với đoàn quân của HLV Didier Deschamps.

Nhiệm vụ khả thi

Trong bối cảnh nhiều "ông lớn" châu Âu gặp khó khăn ở những lượt trận đầu tiên, tuyển Pháp vẫn cho thấy vị thế của một ứng viên vô địch nặng ký. Trước đối thủ giàu thể lực và tốc độ như Senegal, "Les Bleus" bắt nhịp chậm nhưng đã biết kiểm soát tốt thế trận, triển khai bóng mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Quan trọng hơn, các ngôi sao tấn công của đội bóng áo lam tiếp tục duy trì phong độ cao.

Ngược lại, Iraq đã trải qua trận đấu đáng quên khi thua Na Uy với tỉ số 1-4. Đại diện Tây Á bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công và k

iểm soát không gian ở hai biên. Những điểm yếu này sẽ tiếp tục bị khai thác khi Iraq phải đối đầu cùng hàng công giàu tốc độ và biến hóa bậc nhất thế giới của tuyển Pháp. Nếu thi đấu đúng sức, "Gà trống Gaulois" có thể tạo ra một trận đấu bùng nổ về mặt tỉ số.

Kylian Mbappe sẽ tiếp tục lập công cho tuyển Pháp? (Ảnh: AP)

Dấu ấn thủ lĩnh

Ở tuổi 27, Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu trong tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới thứ nhì sau 8 năm cùng tuyển Pháp. Sau chức vô địch World Cup 2018 và màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tiếp tục chứng minh anh là một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất bóng đá đương đại.

Ðiểm đáng sợ nhất của Mbappe không chỉ nằm ở tốc độ bứt phá hay khả năng dứt điểm đa dạng mà còn là tư duy chơi bóng ngày càng hoàn thiện. Anh có thể hoạt động ở mọi vị trí trên hàng công, từ trung phong, tiền đạo lệch trái đến vai trò kiến thiết khi cần thiết. Chính sự toàn diện ấy khiến mọi hệ thống phòng ngự đều gặp khó khăn trong việc theo kèm.

Trong chiến thắng trước Senegal, Mbappe là tâm điểm chú ý với những pha tăng tốc xé toang hàng thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Siêu sao Mbappe cũng nhanh chóng "mở tài khoản" bàn thắng World Cup 2026 với 2 pha lập công ở lượt trận đầu tiên vòng bảng.

Trước hàng thủ Iraq, Mbappe hứa hẹn sẽ có thêm đất diễn để phát huy những phẩm chất sở trường. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung từ đối phương, tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

"Cơn lốc đường biên"

Trở thành đối tác ăn ý của Mbappe trên hàng công của tuyển Pháp, cầu thủ chạy cánh Michael Olise đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026.

Tiền vệ 24 tuổi thuộc biên chế Bayern Munich rê bóng, tăng tốc và kiến tạo cực kỳ ấn tượng. Thuận chân trái nhưng thường xuyên xuất phát bên hành lang phải, Olise tạo ra những pha xử lý khó lường khi cắt vào trung lộ hoặc thực hiện các đường chuyền trực diện mang tính đột biến cao.

Sự ăn ý giữa Olise và Mbappe ở trận đấu với Senegal giúp tuyển Pháp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đồng thời mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.

Ðiều khiến Olise được giới chuyên môn đánh giá cao là khả năng đưa ra quyết định rất nhanh trong phạm vi hẹp. Anh không chỉ là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn có thể đóng vai trò điều phối nhịp độ ở khu vực 1/3 cuối sân. Những đường chuyền xuyên tuyến, các pha căng ngang hoặc dứt điểm từ xa đều là vũ khí lợi hại của cầu thủ này.

Trước Iraq, Olise nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin đang lên cao, "cơn lốc" bên hành lang phải của tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ khiến hàng thủ đại diện châu Á trải qua một đêm làm việc vất vả.

Tuyển Pháp đang sở hữu đầy đủ yếu tố để giành thêm một chiến thắng còn Iraq sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất.