"Gà trống" Pháp gáy vang tại Philadelphia

Sau chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Senegal ở trận ra quân, đương kim á quân Pháp quyết tâm giành 3 điểm tiếp theo khi so tài đội bóng của châu Á. Xét tương quan lực lượng hiện tại, đây được xem là nhiệm vụ không quá khó đối với đoàn quân của HLV Didier Deschamps.
Nhiệm vụ khả thi
Trong bối cảnh nhiều "ông lớn" châu Âu gặp khó khăn ở những lượt trận đầu tiên, tuyển Pháp vẫn cho thấy vị thế của một ứng viên vô địch nặng ký. Trước đối thủ giàu thể lực và tốc độ như Senegal, "Les Bleus" bắt nhịp chậm nhưng đã biết kiểm soát tốt thế trận, triển khai bóng mạch lạc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Quan trọng hơn, các ngôi sao tấn công của đội bóng áo lam tiếp tục duy trì phong độ cao.
Ngược lại, Iraq đã trải qua trận đấu đáng quên khi thua Na Uy với tỉ số 1-4. Đại diện Tây Á bộc lộ nhiều hạn chế trong khâu tổ chức phòng ngự, đặc biệt là khả năng chống phản công và k
iểm soát không gian ở hai biên. Những điểm yếu này sẽ tiếp tục bị khai thác khi Iraq phải đối đầu cùng hàng công giàu tốc độ và biến hóa bậc nhất thế giới của tuyển Pháp. Nếu thi đấu đúng sức, "Gà trống Gaulois" có thể tạo ra một trận đấu bùng nổ về mặt tỉ số.
Dấu ấn thủ lĩnh
Ở tuổi 27, Kylian Mbappe vẫn là đầu tàu trong tham vọng chinh phục chiếc cúp vàng thế giới thứ nhì sau 8 năm cùng tuyển Pháp. Sau chức vô địch World Cup 2018 và màn trình diễn xuất sắc tại World Cup 2022, tiền đạo đang khoác áo Real Madrid tiếp tục chứng minh anh là một trong những cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn nhất bóng đá đương đại.
Ðiểm đáng sợ nhất của Mbappe không chỉ nằm ở tốc độ bứt phá hay khả năng dứt điểm đa dạng mà còn là tư duy chơi bóng ngày càng hoàn thiện. Anh có thể hoạt động ở mọi vị trí trên hàng công, từ trung phong, tiền đạo lệch trái đến vai trò kiến thiết khi cần thiết. Chính sự toàn diện ấy khiến mọi hệ thống phòng ngự đều gặp khó khăn trong việc theo kèm.
Trong chiến thắng trước Senegal, Mbappe là tâm điểm chú ý với những pha tăng tốc xé toang hàng thủ đối phương và tạo ra khoảng trống cho đồng đội. Siêu sao Mbappe cũng nhanh chóng "mở tài khoản" bàn thắng World Cup 2026 với 2 pha lập công ở lượt trận đầu tiên vòng bảng.
Trước hàng thủ Iraq, Mbappe hứa hẹn sẽ có thêm đất diễn để phát huy những phẩm chất sở trường. Chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung từ đối phương, tiền đạo đội trưởng tuyển Pháp hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.
"Cơn lốc đường biên"
Trở thành đối tác ăn ý của Mbappe trên hàng công của tuyển Pháp, cầu thủ chạy cánh Michael Olise đang nổi lên như một trong những phát hiện đáng chú ý nhất tại World Cup 2026.
Tiền vệ 24 tuổi thuộc biên chế Bayern Munich rê bóng, tăng tốc và kiến tạo cực kỳ ấn tượng. Thuận chân trái nhưng thường xuyên xuất phát bên hành lang phải, Olise tạo ra những pha xử lý khó lường khi cắt vào trung lộ hoặc thực hiện các đường chuyền trực diện mang tính đột biến cao.
Sự ăn ý giữa Olise và Mbappe ở trận đấu với Senegal giúp tuyển Pháp tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đồng thời mang đến sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương.
Ðiều khiến Olise được giới chuyên môn đánh giá cao là khả năng đưa ra quyết định rất nhanh trong phạm vi hẹp. Anh không chỉ là một cầu thủ chạy cánh đơn thuần mà còn có thể đóng vai trò điều phối nhịp độ ở khu vực 1/3 cuối sân. Những đường chuyền xuyên tuyến, các pha căng ngang hoặc dứt điểm từ xa đều là vũ khí lợi hại của cầu thủ này.
Trước Iraq, Olise nhiều khả năng tiếp tục được trao cơ hội đá chính. Với tốc độ, kỹ thuật và sự tự tin đang lên cao, "cơn lốc" bên hành lang phải của tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ khiến hàng thủ đại diện châu Á trải qua một đêm làm việc vất vả.
Tuyển Pháp đang sở hữu đầy đủ yếu tố để giành thêm một chiến thắng còn Iraq sẽ phải chiến đấu với tinh thần không còn gì để mất.
Áo rất khó cản Messi và đồng đội
Ra sân lúc 0 giờ ngày 23-6, đương kim vô địch Argentina cần 1 chiến thắng trước Áo để vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sớm 1 lượt đấu. Nhìn chung, sự chênh lệch trình độ khá rõ ràng và Áo sẽ rất khó cản bước đại diện Nam Mỹ này.
Ở lượt đầu tiên, thầy trò HLV Ralf Rangnick có trận thắng nhọc nhằn trước tân binh Jordan. Dù được đánh giá cao hơn, đội bóng Trung Âu chưa tạo được thế trận vượt trội hoàn toàn. Các chân sút Áo gặp nhiều khó khăn với khối đội hình lùi sâu của đại diện Tây Á.
Trên thực tế, Áo vượt qua Jordan nhờ vào phong độ khá tốt của thủ thành Alexander Schlager. Hai đội đều tung ra 11 cú dứt điểm, có 4 lần trúng đích. Nhưng Jordan thủng lưới tới 3 lần, còn Áo chỉ nhận 1 bàn thua duy nhất. Lối chơi tương đối đơn giản của HLV Ralf Rangnick, đội trưởng David Alaba dâng cao để phát triển bóng cho tiền đạo cắm Sasa Kalajdzic, rất dễ bị bắt bài và để lộ khoảng trống lớn phía sau hàng hậu vệ.
Ngược lại, Argentina chơi thăng hoa trong ngày ra quân bằng màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi. Dù vậy, "La Albiceleste" không chỉ có M10 trên hàng công. Lautaro Martinez chưa để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu với Algeria nhưng vẫn hoạt động năng nổ và có thể tỏa sáng bất cứ lúc nào.
Bộ đôi tiền vệ Enzo Fernandez và Alexis Mac Allister cũng đóng góp tích cực ở mặt trận tấn công. Đáng chú ý, chính cú sút xa của Mac Allister đã mở ra cơ hội để Messi nâng tỉ số lên 2-0 trước Algeria.
Kể từ thất bại 0-1 trước Ecuador ở lượt cuối vòng loại khu vực Nam Mỹ, Argentina toàn thắng và chỉ để lọt lưới 1 bàn. Chất lượng chuyên môn của các đối thủ trong loạt giao hữu trước thềm World Cup 2026 như Honduras và Iceland không cao song "Albicelestes" đã thật sự "vào guồng" sau khi dễ dàng vượt qua một đối thủ khá khó chịu như Algeria.
Với dàn cầu thủ đang ở điểm rơi phong độ trải đều cả 3 tuyến, Argentina nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước Áo, qua đó đoạt vé vào vòng knock-out World Cup lần thứ 6 liên tiếp.
Hoàng Hiệp
Bình luận (0)