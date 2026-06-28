Tuyển Uruguay rối ren sau World Cup 2026

"Mỗi người một ngả"

World Cup 2026 khép lại theo cách khó chấp nhận với Uruguay. Trước thềm giải đấu, "La Celeste" và Tây Ban Nha được giới chuyên môn đánh giá sẽ không gặp quá nhiều khó khăn ở bảng H. Thế nhưng, 2 trận hòa liên tiếp trước tân binh Cape Verde và đội bóng chưa từng vào vòng knock-out kể từ năm 1994 là Ả Rập Saudi, cùng thất bại 0-1 trước "La Roja", đã khép lại hy vọng của đại diện từng 2 lần vô địch thế giới.

Tuyển thủ Uruguay phải tự thu xếp chuyến bay để trở về quê nhà (Ảnh: Marca)

Theo tờ Marca (Tây Ban Nha), Liên đoàn Bóng đá Uruguay (AUF) đã hủy kế hoạch sử dụng chuyến bay thuê bao được đặt trước cho toàn đội sau khi chiến dịch tại Bắc Mỹ kết thúc sớm hơn dự kiến. Điều đó đồng nghĩa các tuyển thủ Uruguay phải tự đặt vé trên các chuyến bay thương mại khác nhau, thay vì cùng trở về Montevideo như thông lệ của các đội tuyển lớn.

Hình ảnh một tập thể "mỗi người một ngả" lúc này phần nào phản ánh bầu không khí nặng nề đang bao trùm bóng đá Uruguay sau 2 lần liên tiếp dừng bước từ vòng bảng World Cup.

Trên thực tế, nội bộ đại diện Nam Mỹ này đã xuất hiện rạn nứt ngay trước màn so tài quyết định với Tây Ban Nha.

Màn trình diễn dưới mức kỳ vọng

Các phương tiện truyền thông ở Uruguay cho biết hàng loạt trụ cột của "La Celeste" có nhiều bất đồng với thuyền trưởng Marcelo Bielsa. Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Sergio Rochet và Manuel Ugarte được cho là đã có buổi nói chuyện riêng với nhà cầm quân người Argentina và thẳng thắn chỉ trích giáo án tập luyện quá nặng của ông.

Nội bộ tuyển Uruguay (áo đen) bất ổn từ trước trận đấu sinh tử với Tây Ban Nha (Ảnh: FIFA)

Ngoài ra, HLV Bielsa tin rằng Uruguay phải chủ động dâng cao tấn công trước Tây Ban Nha để giành chiến thắng và đoạt vé đi tiếp. Nhưng nhiều cầu thủ nhận xét cách tiếp cận đó là sai lầm vì nó sẽ tạo ra nhiều khoảng trống và có thể khiến họ rơi vào thế bất lợi. Sự bất đồng quan điểm này góp phần dẫn tới màn trình diễn dưới mức kỳ vọng của đội bóng Nam Mỹ trước nhà đương kim vô địch châu Âu mới đây.

Dẫn dắt tuyển Uruguay từ năm 2023, Marcelo Bielsa không được lòng rất nhiều nhân vật hàng đầu của bóng đá quốc gia này.

Cựu tuyển thủ Uruguay Sebastián Abreu từng lên tiếng: "Không ai nghi ngờ tầm vóc của Bielsa, nhưng ông ấy không thể áp đặt một triết lý bất chấp văn hóa của đất nước Uruguay".

Thuyền trưởng Uruguay Marcelo Bielsa đã quát tháo vào máy quay truyền hình trước khi bắt đầu buổi họp báo sau trận đấu (Ảnh: FIFA)

Ngay khi Uruguay bị loại khỏi World Cup 2026, tương lai của chiến lược gia 70 tuổi gần như đã được định đoạt. Trong cuộc họp báo sau trận Uruguay thua Tây Ban Nha 0-1, Bielsa tự đánh giá nhiệm kỳ của mình "chẳng để lại gì cho bóng đá Uruguay".