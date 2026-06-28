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World Cup 2026

World Cup 2026: Cánh cửa rộng đã khép lại

Hoàng Tú; đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) - World Cup 2026 đã đi qua vòng bảng, cũng là lúc phần dễ mở lòng nhất của giải đấu khép lại.

Từ đây, cánh cửa rộng của World Cup 48 đội nhường chỗ cho một sân khấu khác: hẹp hơn và khắc nghiệt hơn.

Cơ hội đã được trao

Lần đầu World Cup mở rộng lên 48 đội, điều dễ thấy nhất là nhiều nền bóng đá có thêm cơ hội hiện diện ở ngày hội lớn nhất hành tinh. Với 12 bảng đấu, hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 1/16, vòng bảng World Cup 2026 không chỉ là cuộc đua của những ông lớn.

World Cup 2026: Cánh cửa rộng đã khép lại - Ảnh 1.

Đó còn là nơi những đội bóng nhỏ hơn, ít tên tuổi hơn, thậm chí lần đầu bước ra World Cup, có quyền mơ mộng. Cánh cửa rộng hơn đã tạo ra nhiều câu chuyện đẹp. Có đội không còn đến World Cup chỉ để học hỏi. Có đội không còn xem một điểm trước đối thủ lớn là phần thưởng duy nhất.

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Cape Verde là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần ấy. Một tân binh, một quốc đảo nhỏ giữa Đại Tây Dương, nhưng đã bước qua vòng bảng để đặt tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

Nam Phi, CHDC Congo, Morocco, Bờ Biển Ngà hay nhiều đại diện châu Phi khác cũng cho thấy World Cup 2026 không còn chỉ là nơi một vài đội mạnh truyền thống độc diễn. Nhật Bản, Úc tiếp tục giữ lại những điểm tựa cho bóng đá châu Á. Ba đội chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ cũng còn đó, giúp bầu không khí Bắc Mỹ chưa mất đi sợi dây cảm xúc bản địa.

Nhưng World Cup không thể sống mãi trong cảm giác rộng cửa.

Khúc quanh trả lời

Vòng bảng có thể cho phép một đội sửa sai. Một trận thua chưa phải dấu chấm hết. Một trận hòa vẫn có thể giữ lại hy vọng. Một đội hạng ba vẫn có thể ngồi chờ kết quả ở bảng khác để biết mình còn sống hay không. Chính thể thức mới tạo ra rất nhiều trạng thái lưng chừng ấy: vui mừng, thấp thỏm, hy vọng, tiếc nuối và cả những giọt nước mắt muộn.

World Cup 2026: Cánh cửa rộng đã khép lại - Ảnh 2.

Argentina gặp Cape Verde là cuộc gặp giữa cổ tích và thực tế

Nhưng từ vòng 1/16, mọi thứ thay đổi. Không còn quyền tính toán dài hơi qua ba trận. Không còn cơ hội chờ một kết quả khác cứu mình. Không còn câu chuyện "thua cũng chưa hết". Một trận đấu, 90 phút hoặc hơn thế, sẽ quyết định toàn bộ số phận. Chính từ đây, World Cup bắt đầu hỏi một câu rất khác: vào được vòng knock-out rồi, nhưng có đủ sức ở lại không?

Đó là ranh giới giữa hiện tượng và giá trị thật. Một đội nhỏ vượt qua vòng bảng có thể tạo cảm xúc rất lớn. Nhưng khi gặp Argentina, Brazil, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha ở vòng đấu loại trực tiếp, cảm xúc thôi chưa đủ.

Tổ chức phải chặt hơn. Bản lĩnh phải dày hơn. Sai lầm phải ít hơn. Và những khoảnh khắc quyết định phải được xử lý với sự tỉnh táo của một đội bóng lớn, dù tên tuổi của họ chưa được xếp vào nhóm ấy.

Cape Verde gặp Argentina không chỉ là trận đấu giữa một tân binh và đội đương kim vô địch thế giới. Đó là cuộc gặp giữa cổ tích và thực tế. Nhật Bản gặp Brazil không chỉ là một trận đấu của châu Á trước Nam Mỹ. Đó là bài kiểm tra về mức độ phát triển của một nền bóng đá đã tiến rất xa về tổ chức, kỷ luật và tư duy hiện đại.

Morocco gặp Hà Lan, Mexico gặp Ecuador, Anh gặp CHDC Congo hay Nam Phi gặp Canada đều là những cặp đấu mang trong mình câu hỏi tương tự: sau vòng bảng, ai còn đủ sức đi tiếp bằng năng lực thật sự?

Không còn mộng mơ

Điều đáng nói World Cup 2026 không trở nên loãng chỉ vì có thêm đội. Ngược lại, chính số đội tăng lên đã làm vòng bảng có thêm nhiều tầng cảm xúc. Những đội ít được chú ý có thêm cơ hội kể câu chuyện của mình. Những nền bóng đá ngoài nhóm quyền lực truyền thống có thêm sân khấu để chứng minh họ không còn nhỏ bé như cách thế giới từng nhìn.

World Cup 2026: Cánh cửa rộng đã khép lại - Ảnh 3.

Hà Lan gặp Morocco ai sẽ thắng ai?

Nhưng mở rộng không có nghĩa là hạ thấp chuẩn mực. World Cup càng rộng, vòng knock-out càng trở nên quan trọng. Bởi đó là nơi giải đấu tự cân bằng lại chính mình. Vòng bảng có thể mở cửa cho nhiều giấc mơ, nhưng vòng đấu loại trực tiếp sẽ giữ lại những giấc mơ đủ mạnh. Không phải đội nào tạo cảm hứng cũng đi xa.

Không phải câu chuyện đẹp nào cũng có kết thúc đẹp. Và không phải tấm vé bước qua vòng bảng nào cũng bảo đảm một vị thế mới.

World Cup 2026 đã trao cơ hội, những đội bóng nhỏ đã có quyền ngẩng cao đầu vì họ đã đến đây, đã chiến đấu, đã khiến người ta phải nhớ tên. Nhưng nếu muốn biến mình thành ký ức lớn của giải đấu, họ phải làm nhiều hơn thế.

Cánh cửa rộng đã khép lại. Phía trước là những cánh cửa hẹp hơn, nặng hơn, khó mở hơn. Và chỉ những đội thật sự đủ bản lĩnh mới có thể bước tiếp.
World Cup 2026: Cánh cửa rộng đã khép lại - Ảnh 4.

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