"Chốt" phương án xử lý dự án khu dân cư Suối Giữa vừa bị thu hồi chủ trương đầu tư

Liên quan đến dự án Khu dân cư Suối Giữa, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, TP HCM cho biết đã mời chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Suối Giữa và người dân lên làm việc để thống nhất phương án xử lý sau khi dự án bị thu hồi.



Theo đó, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở Suối Giữa là Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Á Châu (Công ty Á Châu) đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với khoảng 100 người dân. Đây là những trường hợp ký hợp tác trực tiếp với chủ đầu tư.

Dự án khu dân cư suối Giữa trước đây thuộc phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đưa ra hai phương án một là trả lại 30% số tiền người dân đã góp vốn kèm theo lãi suất ngân hàng; chủ đầu tư tiếp tục thực hiện dự án trên phần đất đã đền bù, người dân sẽ được mua lại nền đất.

Phương án hai, người dân giữ nguyên 30% giá trị đất đã hợp tác thời điểm đó, 70% còn lại sẽ được tính theo mức giá bán mới sau khi tính thuế đất của nhà nước và chi phí đầu tư theo hiện nay. Mức giá này sẽ được các cơ quan chức năng thông qua để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

theo lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp, kết quả người dân đã chọn phương án hai. Hiện Công ty Á Châu sẽ xin lại chủ trương đầu tư để thực hiện tiếp dự án, nếu được chấp thuận, dự án mới sẽ được điều chỉnh ranh giới, giảm quy mô đất. Cụ thể, dự án ban đầu có 30,6 ha, nhưng chủ đầu tư mới đền bù được 25,4 ha. Công ty Á Châu dự kiến chỉ giữ lại phần đất đã đền bù (25,4 ha) để tiếp tục thực hiện.

Được biết, dự án này có hơn 500 khách hàng hợp tác đầu tư, cái khó hiện nay là khách hàng đã bán giấy tay cho nhau qua nhiều người, khiến giá đất thực tế cao hơn nhiều so với mức giá ban đầu. Trong khi chủ đầu tư chỉ làm việc với những người ký hợp tác trực tiếp ban đầu mà không làm việc với những người đã mua lại sau đó.

Như Báo Người Lao Động đã nhiều lần thông tin, Dự án Suối Giữa được UBND tỉnh Bình Dương cũ chấp thuận đầu tư vào tháng 3-2008 và được UBND TP Thủ Dầu Một cũ phê duyệt quy hoạch chi tiết vào tháng 2-2010.

Đến tháng 8-2015, UBND TP Thủ Dầu Một cũ tiếp tục phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô diện tích hơn 30,6 ha. Tháng 4-2020, dự án được UBND tỉnh Bình Dương cũ giao, thuê đất đợt 1 với diện tích khoảng 10 ha.

Mặc dù, chưa đầy đủ thủ tục pháp lý nhưng từ năm 2017, 2018 chủ đầu tư đã cho hàng trăm khách hàng ký hàng loạt "hợp đồng giữ chỗ và hợp tác đầu tư". Đến nay, hàng trăm khách hàng đã đóng tiền nhưng vẫn chưa nhận được nền, dự án thì vẫn là bãi đất trống.

Dự án này kéo dài nên liên tục xảy ra khiếu kiện, người dân thường tập trung đông tại khu đất để đòi quyền lợi. UBND phường Chánh Hiệp đã treo biển thông báo thu hồi chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở Suối Giữa, thông báo này xuất phát từ văn bản số 3093 ngày 16-5-2025 của UBND tỉnh Bình Dương (cũ).