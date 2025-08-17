HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ cửa hàng tại TP HCM ngỡ ngàng vì không ngờ bị lừa bởi thủ đoạn này

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Thấy khách đi xe máy xịn, giao dịch hiển thị đúng số tiền cần thanh toán nên chủ cửa hàng chủ quan không kiểm tra lại.

Phản ánh với phóng viên Báo Người Lao Động, anh C.N, chủ một cửa hàng tạp hóa tại TP HCM, cho biết vừa trở thành nạn nhân của chiêu lừa bằng bill chuyển khoản giả.

Thủ đoạn chuyển khoản giả

Theo anh N., một thanh niên đến mua 3 thùng bia Tiger và đề nghị thanh toán qua chuyển khoản. Người này quét mã QR, sau đó chủ động đưa màn hình điện thoại hiển thị giao dịch thành công với số tiền 1,2 triệu đồng. Thấy khách đi xe máy xịn, lại đúng số tiền nên anh N. tin tưởng, mang bia ra tận xe cho vị khách.

Tuy nhiên, sau khi quay vào kiểm tra, anh nhận thấy tài khoản vẫn chưa báo tiền về. Nghĩ có thể do trục trặc hệ thống, anh chờ thêm. Nhưng đến hôm sau, và cả hơn một tuần sau, số tiền 1,2 triệu đồng vẫn không hề được chuyển đến.

“Người đó đưa tôi xem màn hình báo chuyển khoản thành công nên tôi chủ quan không kiểm tra tài khoản ngay. Ai ngờ buôn bán bao năm nay lại bị lừa trắng trợn như vậy. Tôi mong chia sẻ câu chuyện này để các chủ cửa hàng cảnh giác hơn, tránh sập bẫy"- anh N. bức xúc nói.

Nam thanh niên đưa màn hình chuyển khoản thành công nhưng thực tế người bán không nhận được số tiền đó

Trên thực tế, chiêu lừa bằng bill chuyển khoản giả đã tồn tại nhiều năm và vẫn thường xuyên có nạn nhân sập bẫy. Đây là lời nhắc nhở để các chủ cửa hàng luôn kiểm tra kỹ giao dịch trước khi giao hàng, nhằm tránh bị lừa đảo.

Ghi nhận của phóng viên, chỉ với vài thao tác trên website taobillgia, chưa đầy 5 giây có thể tạo ra một bill chuyển khoản giả trị giá 100 triệu đồng, hiển thị đầy đủ ngày giờ, số tài khoản và giao diện giống thật tới 90%.

Thống kê cho thấy số lượt tạo bill giả trên từng ngân hàng tại website này đã tới con số hàng trăm ngàn.

Chủ cửa hàng tại TP HCM ngỡ ngàng vì không ngờ bị lừa bởi thủ đoạn này- Ảnh 1.

Hóa đơn chuyển khoản ngân hàng giả mạo dễ dàng được tạo qua website trực tuyến

Không chỉ vậy, trên Facebook còn nhan nhản các hội nhóm công khai như “Làm giả bill chuyển khoản ngân hàng”, “Bill giả ngân hàng”, “Bill chuyển tiền tất cả ngân hàng”... thu hút đông đảo thành viên.

Một số trang khác như fakebill, billmarketing còn cung cấp dịch vụ tạo bill số dư, bill biến động.

Theo chuyên gia an toàn thông tin, nhờ công nghệ ngày càng tinh vi, các bill giả ngày càng khó phân biệt. Ông cảnh báo người dân không nên truy cập những website này vì nguy cơ mất tiền hoặc bị đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Đại diện một số ngân hàng cũng từng cho biết bill giả thực chất chỉ là hình ảnh hoặc ảnh chụp màn hình ứng dụng ngân hàng, hoàn toàn không liên quan đến hệ thống công nghệ ngân hàng.

Người bán hàng cần cảnh giác, luôn kiểm tra tài khoản trước khi giao hàng. Hiện các ngân hàng đều cung cấp dịch vụ thông báo biến động số dư 24/7 qua ứng dụng (miễn phí) hoặc SMS Banking (có phí), giúp khách hàng kiểm soát giao dịch kịp thời.

Theo luật sư, hành vi tạo bill chuyển khoản giả nhằm chiếm đoạt tài sản có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

giả bill chuyển khoản fakebill chuyển tiền
