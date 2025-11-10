HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Trần Sỹ Thanh: Luôn hướng về, đồng hành, chung tay xây dựng và phát triển Thủ đô

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ông Trần Sỹ Thanh cho biết luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương.

Trần Sỹ Thanh hướng về Hà Nội xây dựng Thủ đô văn hiến và hiện đại - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh cho biết thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài, hơn 3 năm 4 tháng nhưng là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

"Mỗi ngày công tác ở Thủ đô, tôi luôn cảm nhận rất rõ sức nặng, trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư dành cho Hà Nội; đồng thời cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị"- ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông Trần Sỹ Thanh cho biết với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, kỷ luật, kỷ cương được củng cố; tinh thần nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu được đề cao; phương thức lãnh đạo từng bước đổi mới, quyết liệt, gần dân, sát dân.

Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng; không gian phát triển được mở rộng; các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, nhất là liên kết vùng, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, từng bước được thúc đẩy theo hướng đồng bộ, hiện đại. Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, phúc lợi người dân được quan tâm hơn; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo…

"Những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị. Cho phép tôi được bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới từng cơ quan, đơn vị; tới mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua" - ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ.

Trần Sỹ Thanh hướng về Hà Nội xây dựng Thủ đô văn hiến và hiện đại - Ảnh 2.

Các đại biểu tại hội nghị

Được giao nhiệm vụ mới là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

"Tôi ý thức sâu sắc rằng mọi thành quả của Hà Nội là truyền thống ngàn năm văn hiến, của bản lĩnh và trí tuệ người Hà Nội, của sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động của toàn Đảng bộ. Vì vậy, dù ở bất cứ cương vị nào, tôi luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã cho tôi nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá, là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao"- ông Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Trên cương vị mới, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. "Tôi sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô"- ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ niềm tin sâu sắc rằng với bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô; cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và cả nước, Hà Nội sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, đồng chí cả nước và bạn bè quốc tế.

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

